Fenerbahçe bir puanı son anda aldı: 1-1

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde A Grubu'ndaki ilk maçında Ukrayna'da Zorya Luhansk ile 1-1 berabere kaldı.

İlk yarısı golsüz biten maçta ikinci yarıda yenik duruma düşen Fenerbahçe'ye bir puanı, Simon Kjaer'in uzatma dakikalarındaki golü getirdi.

Golün santrası yapılmadan karşılaşma sona erdi.

A Grubu'nun diğer maçında ise Feyenoord sahasında Manchester United'ı 1-0 mağlup etti.

Fenerbahçe gruptaki ikinci maçında 29 Eylül Perşembe günü İstanbul'da Feyenoord ile karşılaşacak.

Gerek Sarı Lacivertlilerin grubun en zayıf takımı olarak görülen Zorya Luhansk karşısında puan kaybetmesi, gerekse de Hollanda temsilcisinin ilk maçtaki galibiyeti bu maçın önemini daha da arttırdı.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Dick Advocaat Ukrayna'daki maçta takımın Hollandalı golcüsü Robin Van Persie'ye yine ilk 11'de şans vermedi.

Sarı Lacivertlilerin ilk 11'i; Volkan, Şener, Kjaer, Skrtel, Hasan Ali, Mehmet Topal, Josef de Souza, Alper, Salih, Stoch, Sow şeklindeydi.

Zorya Luhansk daha ilk dakikada Petriak ile önemli bir gol fırsatından yararlanamadı. Petriak'ın yakın mesafeden kafa vuruşunda top az farkla dışarı çıktı.

Fenerbahçe ilk yarıda bir türlü istediği futbolu sergileyemezken, Souza'nın kafa vuruşu hariç pozisyona giremedi, kaleyi bulan şutu dahi yoktu. Devre golsüz sona erdi.

İkinci yarıda etkisiz Salih'in yerine Ozan oyundaydı. Ancak golü bulan Ukrayna takımı oldu.

Zorya Luhansk, 52. dakikada Grechyshkin'in ceza sahası dışından güzel şutuyla 1-0 öne geçti.

Kalan dakikalarda Stoch ve Alper'in yerine Van Persie ve Emenike'yi oyuna alan Fenerbahçe tüm hatlarıyla rakip kaleye yüklendi.

Özellikle Sow ve Emenike ile önemli fırsatlardan yararlanamayn Fenerbahçe, aradığı golü ve puanı uzatma dakikalarında buldu.

Ceza sahası dışında kazanılan frikikte Kjaer'in vuruşunda top barajdan döndü. Danimarkalı savunma oyuncusunun dönen bu kez sol ayağıyla yaptığı ikinci vuruşta top rakip takımdan Sivakov'a çarparak ağlara gitti.

Fenerbahçe de böylece son anda bulduğu bu golle UEFA Avrupa Ligi'nde A Grubu'ndaki maçlarına bir puanla başlamış oldu.

Sarı Lacivertliler karşılaşma genelinde topa yüzde 60 oranında sahip oldu. Atılan şutlarda 11-10, kaleyi bulan şutlarda da rakibine 3-2 üstünlük sağladı.

Ancak Fenerbahçe'nin zorlu A Grubu'ndan çıkması için kalan 5 maçta futbol düzeyini çok daha üst seviyeye çıkarması gerekiyor.