Fenerbahçe bir oyuncuyu daha İstanbul'a getirdi

Fenerbahçe’de gidenlerin yeri yavaş yavaş dolmaya başladı... Sarı-Lacivertliler stoper mevkisinde Simon Kjaer’in partneri olarak dün İstanbul’a getirdikleri Roman Neustadter ile anlaşmaya vardı.

İlk olarak Sivasspor ile yollarını ayıran Aatif ile anlaşan Fenerbahçe yönetimi daha sonra da Gökhan Gönül’ün yerine Paris Saint-Germain’den kopan Van der Wiel ile de el sıkıştı. Şimdi de stoper mevkisindeki sorun çözülüyor.

Bruno Alves, Michal Kadlec ve Abdoulaye Ba ile yolların ayrılmasından sonra Simon Kjaer’in yeni partnerinin kim olacağı merak konusuydu. Bu merak da dün son buldu ve Roman Neustadter ile ön protokol yapıldı.

Ön liberoda da oynadı

Bir ara adı Galatasaray ile de anılan Alman asıllı olan ve Fransa’da Rus Milli Takımı forması ile ön liberoda forma giyen Roman Neustadter, dün İstanbul’a geldi.

Schalke ile yollarını ayıran ve geçtiğimiz günlerde de kulübe veda eden tecrübeli oyuncu menajeri ile birlikte Fenerbahçeli yöneticilerle bir görüşme yaptı. Bu görüşmenin ardından protokolün yapıldığı ve resmi imzaların da bir iki gün içerisinde atılacağı öğrenildi.