Fenerbahçe bir iyi bir kötü



Turkcell Süper Lig'de 2-1'lik Sivasspor yenilgisiyle, sezon başından bu yana aldığı kötü sonuçlara bir yenisini ekleyen Fenerbahçe, 10 resmi maçlık periyotu 5 galibiyetle geride bıraktı.



Sarı-lacivertliler, Turkcell Süper Lig ve Avrupa kupalarında yaptığı 10 resmi maçın 5'ini kazanırken, bu süre içinde 4 mağlubiyet, 1 de beraberlik aldı.



Temmuz sonunda Avrupa Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu mücadelesiyle başladığı sezonda, Macar rakibi MTK Budapeşte'yi iki maçta toplam 7 gol atıp (2-0, 5-0), kalesinde gol görmeden eleyen Fenerbahçe, 3. ön eleme turunda ise Sırbistan'ın Partizan takımı karşısında deplasmanda beraberlik (2-2) ve İstanbul'da galibiyetle (2-1) turu geçen taraf oldu.



Partizan ile yapılan iki maç arasında Turkcell Süper Lig'e 1-0'lık Gaziantepspor yenilgisiyle kötü bir başlangıç yapan sarı-lacivertliler, sahasında 2. haftada İstanbul Büyükşehir Belediyespor karşısında, rakibinin maçı 9 futbolcuyla tamamladığı mücadelede 2-0'lık skorla galibiyete ulaştı.



Ligin 3. haftasında deplasmanda Hacettepe karşısından 2-1'lik yenilgiyle ayrılan Fenerbahçe, ardından Avrupa Şampiyonlar Ligi (G) Grubu'ndaki ilk maçında yine deplasmanda Portekiz'in Porto takımına 3-1 mağlup olmaktan kurtulamadı. Turkcell Süper Lig'in 4. haftasında sahasında Gençlerbirliği'ni 3-0 yenerek moral bulan sarı-lacivertli ekip, 5. hafta mücadelesinde deplasmanda Sivasspor'a 2-1 boyun eğerek, ligde bu sezon 3. deplasman maçını da yitirdi. Fenerbahçe'nin bu sezon yaptığı resmi maçlar ve aldığı sonuçlar şöyle:



1- Fenerbahçe-MTK Budapeşte: 2 - 0 (Carlos, Selçuk)

2- MTK Budapeşte-Fenerbahçe: 0 - 5 (Semih 4, Emre)

3- Partizan-Fenerbahçe.....: 2 - 2 (Alex, Guiza)

4- Gaziantepspor-Fenerbahçe: 1 - 0

5- Fenerbahçe-Partizan.....: 2 - 1 (Semih, Alex)

6- Fenerbahçe-İBB Spor.....: 2 - 0 (Kazım, Semih)

7- Hacettepe-Fenerbahçe....: 2 - 1 (Alex)

8- Porto-Fenerbahçe........: 3 - 1 (Guiza)

9- Fenerbahçe-Gençlerbirliğ: 3 - 0 (Alex, Guiza, Kazım)

10-Sivasspor-Fenerbahçe....: 2 - 1 (Selçuk)







