Fenerbahçe biletleri 3 dakikada bitti

Barış GEZİCİ / AKHİSAR, (DHA)

FENERBAHÇE taraftarları, Süper Lig\'in 7. haftasında Teleset Mobilya Akhisarspor ile 29 Eylül Cuma günü Manisa\'da oynanacak maçın biletlerine yoğun ilgi gösterdi. Sarı-lacivertli taraftarlar, 19 Mayıs Stadı\'nda cuma günü saat 20.00\'de başlayacak karşılaşma öncesi ev sahibi yönetimin kendilerine ayırdığı 800 bileti, Passolig\'in internet sitesinde satışa çıkar çıkmaz 3 dakika içinde tüketti. Fenerbahçe\'ye stadın Gediz tarafı kale arkasında tanesi 70 TL\'den ayrılan 800 bilet, saat 11.00\'de satışa sunulduktan sonra taraftarlar arasında anında kapışıldı. Akhisar taraftarları da kendilerine ayrılan bölümlerde 70 ile 100 TL arasında değişen biletlere yoğun ilgi gösteriyor.