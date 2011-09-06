-Fenerbahçe Bienvenu ile anlaştı İSTANBUL (A.A) - 06.09.2011 - Fenerbahçe, İsviçre'nin Young Boys takımından transfer ettiği Henri Bienvenu ile 4 yıllık anlaşma yaptığını borsaya bildirdi. Fenerbahçe Sportif Hizmetler Sanayi ve Ticaret A.Ş'den, İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'na (IMKB) gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda da yer alan açıklamada, Bienvenu ile 4 yıllık anlaşma yapıldığı belirtildi. Sarı-lacivertli kulüp, Bienvenu'nun transferi için İsviçre ekibine bonservis bedeli olarak 4 milyon avro ödeyecek. Kamerunlu futbolcu ise Fenerbahçe'den 4 sezon için 4 milyon avro garanti ücret alacak. Açıklamada, ''Young Boys kulübü oyuncusu Henri Bienvenu'nün 2011-2012 sezonu da dahil 4 sezon için transferi konusunda oyuncu ve kulübü ile anlaşmaya varılmıştır. Anlaşma karşılığında Young Boys kulübüne 4 milyon avro bonservis bedeli, Henri Bienvenu'ya ise 2011-2012 sezonu dahil dört sezon için 4 milyon avro garanti ücret ödenecektir'' denildi.