Fenerbahçe Beşiktaş'a duacı



Türk futbolunun iki ezeli rakibi Beşiktaş ile Fenerbahçe’nin maçları her zaman çekişmeli geçmiştir. İki ezeli rakip, iddiaları olmadığı durumda bile, birbirlerinin karşısına hep yenmek için çıktılar



Bu hafta da bu rekabetin yaşanacağından şüphe yok. Ancak puan cetveli öyle bir duruma geldi ki, Fenerbahçe adeta Beşiktaş’ın ilk iki arasında yer almasına dua etmeye başladı. Fortis Türkiye Kupası’nda Kartal ile final oynayan sarı-lacivertliler, Beşiktaş’ın ilk iki sırayı bırakmamasını isteyecek.



Çünkü Fenerbahçe, kupayı Beşiktaş’a kaptırsa bile, siyah-beyazlıların Şampiyonlar Ligi’ne gitmesi durumunda, kupa şampiyonu olarak Avrupa Ligi’ne katılma hakkı elde edecek. Ancak madalyonun diğer yüzüne bakıldığında; Beşiktaş’ın kalan haftalardaki olası puan kaybı ve ilk ikiden düşmesi ancak kupayı kazanması, Bursa ile aynı puana sahip Fenerbahçe’nin de ilk 5’ten daha aşağıya inmesi ihtimalinde sarı-lacivertliler Avrupa’ya gidememe tehlikesiyle karşı karşıya kalacak.