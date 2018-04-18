T24 LogoT24 Logo
Spor

Fenerbahçe, Beşiktaş maçının hazırlıklarını tamamladı

İSTANBUL,(DHA)- Fenerbahçe, Beşiktaş ile oynayacağı Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçının hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı

18 Nisan 2018 22:41

İSTANBUL,(DHA)-

Fenerbahçe, Beşiktaş ile oynayacağı Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçının hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı.
Samandıra Can Bartu Tesisleri\'nde teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, saat 17.00\'da başladı. Isınma ve koordinasyon hareketlerinin ardından sarı-lacivertli oyuncular, dar alanda top kapma ve pas çalışması yaptılar. Antrenman taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktalandı. Fenerbahçe, Beşiktaş maçı hazırlıklarını tamamlayarak Can Bartu Tesisleri\'nda kampa girdi.

(FOTOĞRAFLI)

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

BeşiktaşZiraat Türkiye KupasıSamandıra Can Bartu TesisleriAykut KocamanIsınmaAntrenmanFenerbahçe BeşiktaşCan Bartu TesisleriFOTOĞRAFLI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

Gazeteci Sedat Ergin değerlendirdi: İdlib'de senaryolar bölünmeyi işaret ediyor...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İdlib'de şehit sayısı 8'e yükseldi...

Ziya Selçuk, tartışma yaratan kitap konusunda Milli Eğitim Bakanlığı'yla zıt...

Erdoğan'a ihtarname çekmek istedi; noterde gözaltına alındı...

Erdoğan'dan İdlib açıklaması: 1 milyon insan sınırımıza geliyor, gelecek bu...

Anayasa Mahkemesi’nden ‘tahliye’ kararlarına direnen mahkemelere tarihi uyarı: Göreviniz yetki...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24