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Spor

Fenerbahçe Beşiktaş karşısına hangi forvetlerle çıkacak?

İsmail Kartal son çalışmada santrfor bölgesinde Pierre Webo'yu denedi

Pierre Webo, Emmanuel Emenike, Moussa Sow

20 Mart 2015 23:07

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Beşiktaş derbisinde kullanacağı santrfor konusunda henüz seçim yapmadı. Kartal son çalışmada Webo'yu da denedi.

Pazar günü ezeli rakibi Beşiktaş ile karşılaşacak Fenerbahçe'de İsmail Kartal derbi kadrosunu şekillendirmeye çalışıyor. Bir yandan sakat oyuncuların durumunun netleşmesini bekleyen Kartal, bir yandan da denemeler yapıyor.

Ntvspor’da yer alan habere göre, İsmail Kartal son çalışmada santrfor bölgesinde Pierre Webo'yu da denedi. Webo ligde en son 6 Aralık'ta deplasmanda oynanan Balıkesir maçında ilk 11'de sahaya çıkmıştı. Kartal maç gününe kadar Emenike ve Sow'un performanslarını da takip ederek son kararını verecek.

Mehmet Topal ve Gökhan Gönül'ün Beşiktaş maçında oynamasına kesin gözüyle bakılırken sol dizinde ağrıları bulunan Egemen Korkmaz'ın da derbiye yetişme şansı artıyor. Tecrübeli oyuncunun testlere ve tedaviye olumlu yanıt vermesi teknik ekibi sevindiriyor. Egemen de dönerse İsmail Kartal kafasındaki 11'i kullanma şansına sahip olacak.

 

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