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Spor

Kanarya, Kartal'ı liderlik koltuğundan indirdi: 2-0

Fenerbahçe'nin golleri Nani ve Volkan Şen'den geldi

29 Şubat 2016 21:08

Ligin 23. haftasında Fenerbahçe kendi sahasında Beşiktaş'ı 2-0 yenerek şampiyonluk yarışında iddialı duruma geldi. Bu maçla birlikte Beşiktaş 8 hafta sonra mağlubiyetin tadına baktı. Fenerbahçe maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu. 

Fenerbahçe-Beşiktaş derbisia hızlı başladı. 3. dakikada Volkan Şen'in attığı golle Fenerbahçe kendi sahasında 1-0 öne geçti. Golün asistini Caner Erkin yaptı. Derbinin ilk yarısı, ligdeki ilk golünü atan Volkan Şen'in attığı golle 1-0 Fenerbahçe'nin üstünlüğüyle sonlandı. 83. dakikada ikinci yarıda oyuna giren Nani'nin attığı golle Fenerbahçe 2-0 öne geçti. Maç bu skorla biterken Fenerbahçe maç fazlasıyla liderliğe oturdu.

 

Kadıköy'de oynanacak ve ligdeki şampiyonluk düğümünü çözecek Fenerbahçe-Beşiktaş maçının ilk 11'leri belli oldu. Fenerbaçe'nin standında oynanacak maç saat 20:00'de başladı. Maçı FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır yönetti.

 

İlk 11'ler

 

FENERBAHÇE: Volkan, Gökhan, Alves, Kjaer, Caner, Josef, Mehmet Topal, Diego, Nani, Volkan Şen, van Persie

TEKNİK DİREKTÖR: V. Pereira

BEŞİKTAŞ: Tolga, Beck, Alexis, Marcelo, İsmail, Atiba, Oğuzhan, Sosa, Quaresma, Olcay, Gomez

TEKNİK DİREKTÖR: Şenol Güneş

 

T24'ün anketi

 

T24'ün Twitter hesabından yaptığı maçın sonucuna dair anketin sonuçlarına yüzde 46 ile Beşiktaş'ın galip geleceği öndeyken Fenerbahçe'nin galibiyeti yüzde 37'de kaldı.

 

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