Kanarya, Kartal'ı liderlik koltuğundan indirdi: 2-0

Ligin 23. haftasında Fenerbahçe kendi sahasında Beşiktaş'ı 2-0 yenerek şampiyonluk yarışında iddialı duruma geldi. Bu maçla birlikte Beşiktaş 8 hafta sonra mağlubiyetin tadına baktı. Fenerbahçe maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu.

Fenerbahçe-Beşiktaş derbisia hızlı başladı. 3. dakikada Volkan Şen'in attığı golle Fenerbahçe kendi sahasında 1-0 öne geçti. Golün asistini Caner Erkin yaptı. Derbinin ilk yarısı, ligdeki ilk golünü atan Volkan Şen'in attığı golle 1-0 Fenerbahçe'nin üstünlüğüyle sonlandı. 83. dakikada ikinci yarıda oyuna giren Nani'nin attığı golle Fenerbahçe 2-0 öne geçti. Maç bu skorla biterken Fenerbahçe maç fazlasıyla liderliğe oturdu.

Kadıköy'de oynanacak ve ligdeki şampiyonluk düğümünü çözecek Fenerbahçe-Beşiktaş maçının ilk 11'leri belli oldu. Fenerbaçe'nin standında oynanacak maç saat 20:00'de başladı. Maçı FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır yönetti.

İlk 11'ler

FENERBAHÇE: Volkan, Gökhan, Alves, Kjaer, Caner, Josef, Mehmet Topal, Diego, Nani, Volkan Şen, van Persie

TEKNİK DİREKTÖR: V. Pereira

BEŞİKTAŞ: Tolga, Beck, Alexis, Marcelo, İsmail, Atiba, Oğuzhan, Sosa, Quaresma, Olcay, Gomez

TEKNİK DİREKTÖR: Şenol Güneş

T24'ün anketi

T24'ün Twitter hesabından yaptığı maçın sonucuna dair anketin sonuçlarına yüzde 46 ile Beşiktaş'ın galip geleceği öndeyken Fenerbahçe'nin galibiyeti yüzde 37'de kaldı.