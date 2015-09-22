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Spor

Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin hakemi belli oldu

Süper Lig'de 6. haftasında ikinci sırada bulunan Beşiktaş, lider Fenerbahçe'ye konuk oluyor

22 Eylül 2015 23:25

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu, pazar günü oynanacak Beşiktaş-Fenerbahçe maçına, FIFA kokartlı hakem Halis Özkahya'yı atadı.

Özkahya'nın yardımcılıklarını Baki Tuncay Akkın ve Hakan Yemişken yapacak. Atatürk Olimpiyat Stadı'ndaki karşılaşmanın 4. hakemi Özgür Yankaya. Ali Palabıyık 5., Süleyman Abay ise 6. hakem olarak görev yapacak.

Süper Lig'de 6. haftanın maçları ve hakemleri şöyle:
26 Eylül Cumartesi:

16.00 Osmanlıspor-Trabzonspor (Deniz Ateş Bitnel)
19.00 Galatasaray-Gaziantepspor (Alper Ulusoy)
19.00 Akhisar Belediye-Gençlerbirliği (Volkan Bayarslan)
27 Eylül Pazar:
14.00 Torku Konyaspor-Mersin İdmanyurdu (Bülent Birincioğlu)
17.00 Antalyaspor-Medicana Sivasspor (Serkan Çınar)
19.00 Beşiktaş-Fenerbahçe (Halis Özkahya)
28 Eylül Pazartesi:
19.00 Kasımpaşa-Çaykur Rizespor (Deniz Çoban)
19.00 Kayserispor-Medipol Başakşehir (Çağatay Şahan)
20.00 Bursaspor-Eskişehirspor (Bülent Yıldırım)

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