Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin hakemi Ali Palabıyık, uzun süre sahalardan uzak!

Süper Lig'in 6. haftasında oynanan Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde iki takımın oynadığı futboldan çok verdiği kararlarla ön plana çıkan Ali Palabıyık, Merkez Hakem Kurulu'nun (MHK) kararları doğrultusunda sahalardan uzak kalacak.

Hürriyet'te yer alan habere göre; Palabıyık’ın en az 6 hafta dinlendirileceği bildirildi. Performansı büyük tepki toplayan Palabıyık’ın bu sezon sonuna kadar Beşiktaş’ın hiçbir maçında düdük çalamayacağı vurgulandı. Ayrıca derbi maçları için de kara listeye alındığı ifade edildi.

Kokartı tehlikede

Karşılaşmanın gözlemcisi Hamza Işın, Futbol Federasyonu’na gönderdiği raporda Ali Palabıyık’ı ağır şekilde eleştirdi. Işın, Palabıyık ve ekibinin maçın kaderini belirlediğini raporunda belirtti. Palabıyık’ın halen taşımakta olduğu FIFA kokartının da tehlikeye girdiği kaydedildi.

Yardımcı da yandı

Gözlemci Hamza Işın’ın, Palabıyık’a not olarak 7.8 verdiği öğrenildi. Bu düşük not çerçevesinde Palabıyık ve arkadaşları gözden çıkartıldı.

Ayrıca Negredo’nun golü öncesi hatalı bayrak kaldıran yardımcı hakemlerden Cem Satman’ın da en az 6 hafta dinlendirileceği kaydedildi. Palabıyık ve Satman’ın 6 hafta dinlendikten sonra göreve TFF 1. Lig maçları ile döneceği ifade edildi.

Hataları tek tek yazıldı

Gözlemci Işın, karşılaşmada yapılan hakem hatalarını raporunda ayrıntılı bir şekilde belirtti. Bu doğrultuda Cenk Tosun’a yapılan hareketin penaltı olduğu raporda yer aldı. Ayrıca Negredo için kalkan bayrakta Cem Satman’ın hatasına Palabıyık’ın ortak olduğu belirtildi. Hakem Palabıyık’ın sarı ve kırmızı kart uygulamalarında da çok sayıda hata yaptığı raporda vurgulandı.