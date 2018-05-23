Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde yaralanan Şenol Güneş'in hastane raporu ortaya çıktı

Beşiktaş'ın hükmen 3-0 mağlup sayıldığı olaylı Fenerbahçe derbisinde atılan yabancı madde sonucu kafasına dikiş atılan Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'in hastane raporu ortaya çıktı. Raporda Güneş’in kafasının saçlı derisinde yaralanmaya rastlandığı belirtildi.

Ayrıca raporda Şenol Güneş'in sahayı terk etmesinin en büyük nedenlerden biri olarak da tansiyonunun aniden yükselmesi olduğu belirtildi.

Habertürk'ün haberine göre, ilk olarak 19'a çıkan Güneş'in tansiyonunun gece boyunca 17.4'te olduğu raporlarda görülürken, hastanın kendisini huzursuz ve sıkıntılı hissettiği, bu nedenle Güneş'e tansiyon düşürücü ve rahatlatıcı ilaçlar verilerek takip edildiği yazıldı.

Taburcu olduktan sonra gözünde de ağrı ve kanama meydana gelen Şenol Güneş, soluğu bir göz hastanesinde aldı. Tetkiklerde deneyimli hocanın sol göz üst temporal retinada yırtık tespit edildi.