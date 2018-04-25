T24 LogoT24 Logo
Spor

Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi kaldığı yerden oynanacak

İSTANBUL,(DHA) -  Fenerbahçe ile Beşiktaş arasındaki Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçı kaldığı yerden seyircisiz oynanacak

25 Nisan 2018 18:11

İSTANBUL,(DHA) - 

Fenerbahçe ile Beşiktaş arasındaki Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçı kaldığı yerden seyircisiz oynanacak.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu, Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanşında yaşanan saha olayları, tribünler ve koridorlardaki olaylar nedeniyle yarıda kalan Fenerbahçe-Beşiktaş derbisiyle ilgili kararını verdi. Riva\'da bulunan Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri\'nde yapılan toplantıdan Fenerbahçe ve Beşiktaş derbisinin kaldığı yerden seyircisiz oynanması kararı çıktı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
-Tribün, saha kenarı, koridorlar ve yaşanan tüm olayların güvenlik kamerası görüntüleri (Arşiv)

(DHA Feed)

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

BeşiktaşZiraat Türkiye KupasıTürkiye Futbol Federasyonu TFF Yönetim Kurulu Ziraat Türkiye KupasıFenerbahçeBeşiktaşRivaHasan Doğan Milli Takımlar KampEğitim TesisleriFenerbahçeGÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ TribünArşiv DHA Feed

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

Erdoğan'ın Ukrayna'da verdiği selam Rusya basınının gündeminde...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Anayasa Mahkemesi’nden ‘tahliye’ kararlarına direnen mahkemelere tarihi uyarı: Göreviniz yetki...

Türkiye İstatistik Kurumu, Türkiye'nin nüfusunu açıkladı...

Sedat Peker kaçtığı yönündeki haberlerle ilgili konuştu: Balkanlardayım, oturum işlemlerimi...

Ankara Adliyesi’ni karıştıran iddia: Bylock soruşturması krize dönüştü, başsavcı vekili...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24