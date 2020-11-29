Fenerbahçe - Beşiktaş derbisi bugün 19.00'da: İşte muhtemel 11'ler

Süper Lig'in 10. haftasında Fenerbahçe ile Beşiktaş derbide kozlarını paylaşıyor. Ülker Stadyumu'ndaki dev mücadele bugün saat 19.00'da başlayacak.

Fenerbahçe, ligde kalan 9 haftada sadece 1 kez mağlup oldu ve son mücadelesinde deplasmanda Gençlerbirliği'ni 5-1 yenmeyi başardı. Erol Bulut'un öğrencileri, haftanın en önemli mücadelesi öncesinde 20 puan ve averajla 2. sırada bulunuyor.

Ligde bu sezon inişli çıkışlı bir grafik çizen Beşiktaş, oynadığı 8 maçta 4 galibiyet, bir beraberlik ve 3 yenilgiyle 13 puan topladı. Süper Lig'in ilk 4 haftasında birer galibiyet ve beraberlikle iki yenilgi alan siyah-beyazlı ekip, son 4 karşılaşmada ise 3 galibiyet ile bir yenilgiyle sahadan ayrıldı. Beşiktaş, ligin 9. haftasında son şampiyon Medipol Başakşehir'i 3-2 mağlup etti.

Fenerbahçe - Beşiktaş maçı saat kaçta, hangi kanalda?

29 Kasım Pazar günü Ülker Stadı'nda oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak Fenerbahçe - Beşiktaş karşılaşmasını hakem Tugay Kaan Numanoğlu yönetecek. Mücadele beIN Sports 1 ekranlarından naklen yayınlanacak. Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinde VAR hakemi olarak Abdulkadir Bitigen görev yapacak.

Muhtemel 11'ler

Fenerbahçe: Altay, Gökhan, Tisserand, Serdar, Caner, Sosa, Gustavo, Pelkas, Ozan, Perotti, Cisse

Beşiktaş: Utku, Rosier, Necip, Welinton, Rıdvan, Josef, Hutchinson, Ghezzal, Mensah, Larin, Aboubakar



Gökhan Gönül dönüyor

Fenerbahçe'nin tecrübeli sağ beki Gökhan Gönül, sakatlığını geride bıraktı. Sakatlığı sebebiyle milli arada takımından ayrı kalan ve Gençlerbirliği mücadelesini kaçıran Gökhan, teknik direktör Erol Bulut'un şans vermesi halinde derbide eski takımına karşı forma giyebilecek.

Fenerbahçe'de 6 eksik

Fenerbahçe, Beşiktaş derbisine 6 oyuncusundan yoksun çıkacak. Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Harun Tekin, Nazım Sangare, Tolga Ciğerci ve Mbwana Samatta ile hasta Sinan Gümüş ve Enner Valencia Beşiktaş derbisinde forma giyemeyecek. Öte yandan Fenerbahçe'de Luiz Gustavo sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Brezilyalı futbolcu, derbide kart görmesi durumunda Yukatel Denizlispor deplasmanında takımını yalnız bırakacak.

Ersin ve Dorukhan cezalı

Beşiktaş'ta kaleci Ersin Destanoğlu kırmızı, Dorukhan Toköz ise sarı kart cezası nedeniyle derbi maçta görev alamayacak. Gaziantep FK maçında kırmızı kart gören Ersin, Medipol Başakşehir maçının yanı sıra Fenerbahçe mücadelesinde de takımını yalnız bırakacak. Medipol Başakşehir maçında gördüğü sarı kartla bu sezon dördüncü kez aynı durumu yaşayan Dorukhan da bugünkü derbide forma giyemeyecek.

Milli maç arasında 8 oyuncusunun Covid-19 test sonuçlarının pozitif çıkmasıyla Medipol Başakşehir karşısına eksik çıkan siyah-beyazlı takımda hafta içinde oyuncuların bir bölümü ekibe dahil oldu. Medipol Başakşehir maçında forma giyemeyen Valentin Rosier, Oğuzhan Özyakup, Fabrice N'Sakala, Welinton ve Atakan Üner hazır hale geldi.

Gökhan Töre, Ljajic ve Hasic sakat

Sakatlığı bulunan Gökhan Töre ve Adem Ljajic, bugünkü karşılaşmada forma giyemeyecek. Covid-19 test sonucu bir kez daha pozitif çıkan Ajdin Hasic de derbi mücadelesinde görev alamayacak.