Fenerbahçe Berat'ın peşine düştü

Fenerbahçe, Gençlerbirliği'nin 21 yaşındaki orta saha oyuncusu Berat Özdemir için 2 milyon Euro'yu gözden çıkardı.

Fenerbahçe, Gençlerbirliği'nin son dönemde parlayan geç yıldızı Berat Özdemir'i kadrosuna dahil etmek istiyor. Sarı-lacivertli takım bu transferi gerçekleştirirse Ozan Tufan'ı satmayı düşünüyor.

Türkiye'nin haberine göre; sarı-lacivertliler, sözleşmesi devam eden 'Yeni Ozan Tufan' için Ankara ekibine 2 milyon avro bonservisin yanı sıra oyuncu teklifinde bulundu.

Berat’ın takıma katılması halinde Ozan Tufan’a gelen teklifler daha rahat değerlendirilecek.

Genç orta saha oyuncusu bu sezon Süper Lig'de 23 maçta forma giymiş bir de gol kaydetmişti.