'Fenerbahçe beni kovmadığı, git demediği sürece gitmiyorum'

Emre Belözoğlu, geleceğiyle ilgili olarak sürpriz mesajlar vererek, “F.Bahçe beni kovmadığı, git demediği sürece gitmiyorum” dedi.

Fenerbahçe’de liglerin bitmesiyle birlikte gözler transferlere çevrildi. Özellikle Sarı-Lacivertliler’de iç transferde tüm dikkatler Emre Belözoğlu’nun üzerinde. Yaklaşık 2 aydan bu yana yıldız futbolcunun Atletico Madrid ile anlaştığı ve sezon sonunda da gideceği iddia edildi. Bu konuyla ilgili olarak Emre bugüne kadar suskunluğunu korurken yaşanan lig ve kupa mücadelesi nedeniyle de konuşmayacağını açıklamıştı.

Zorlu maratonun bitmesiyle birlikte yıldız futbolcu Fenerbahçe’deki geleceğiyle ilgili olarak Beyaz TV’ye kısa ve çok net bir açıklamada bulundu.

Emre, “Fenerbahçe beni kovmadığı ve ‘git’ demediği sürece Fenerbahçe’deyim” dedi. Bu açıklamanın ardından gözler Fenerbahçe yönetimine çevrildi. Sözleşmesi biten yıldız futbolcu ile yeniden anlaşma sağlanıp sağlanmayacağı merak konusu.