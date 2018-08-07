Fenerbahçe, Benfica deplasmanında

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında deplasmanda Benfica ile karşı karşıya gelecek. Bugün Luz Stadı'nda TSİ 22.00'de başlayacak maçı Belarus Futbol Federasyonundan Aleksei Kulbakov yönetecek. Karşılaşma beIN Sports 1'den naklen yayımlanacak.

Sarı-lacivertliler, bu karşılaşmada rövanş için avantajlı bir skor almanın hesaplarını yapıyor. Fenerbahçe'de Josef de Souza, cezası nedeniyle ilk maçta forma giyemeyecek. Sarı-lacivertlilerde uzun süreli sakatlığı sona eren ancak sezon başı kampının çoğunu kaçırdığı için tam hazır olmayan Roberto Soldado'nun ilk 11'de forma giymesi beklenmiyor. Fenerbahçe'de Salih Uçan, yeni transferler Berke Özer ve Ferdi Kadıoğlu, sakatlıkları bulunan Aatıf Chahechouhe ile İsmail Köybaşı 23 kişilik kadroya alınmamıştı. Karşılaşmanın rövanşı 14 Ağustos Salı günü Ülker Stadı'nda oynanacak.

Fenerbahçe Portekiz'e gitti

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Fenerbahçe, Benfica ile oynayacağı ilk maç için Portekiz'in Lizbon kentine gitti. Atatürk Havalimanı'ndan kalkan uçakla Lizbon'a giden Fenerbahçe kafilesinde teknik direktör Phillip Cocu ile futbolculardan Giuliano, TSİ 20.30'da basın toplantısı düzenleyecek. Sarı-lacivertliler, karşılaşma öncesi son antrenmanını TSİ 21.00'de maçın oynanacağı Luz Stadı'nda yapacak.

Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi'ne hasret

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda deplasmanda Portekiz'in Benfica takımıyla ilk maça çıkacak Fenerbahçe, 9 sezondur Avrupa'nın bir numaralı kupasında yer alamıyor.

Avrupa'nın kulüpler bazındaki en büyük organizasyonunda en son 2008-2009 sezonunda yer alan sarı-lacivertli takımın, bu sezon Şampiyonlar Ligi’nde boy gösterebilmesi için 3. ön eleme ve play-off turlarını geçmesi gerekiyor.

UEFA Şampiyonlar Ligi'ne ilk kez 1996-1997 sezonunda katılan Fenerbahçe, daha sonra sırasıyla 2001-2002, 2004-2005, 2005-2006, 2007-2008 ve 2008-2009 sezonlarında bu kupada yer aldı.

Sarı-lacivertliler, 2002-2003, 2006-2007, 2010-2011, 2012-2013, 2013-2014 ve 2015-2016 sezonlarında ise elemeleri geçemedi. Fenerbahçe, 2011-2012 sezonunda ise UEFA Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılma hakkını elde etmesine rağmen 'şike soruşturması' sebebiyle Avrupa'ya gönderilmedi.

Sarı-lacivertliler, 2013-2014 sezonunda play-off turunda elenmesinin hemen ardından, UEFA'dan 2 yıl Avrupa kupalarından men cezası aldı. Fenerbahçe, bu ceza sebebiyle bir sonraki sezon Türkiye şampiyonu olsa da Avrupa’ya gidemedi.

