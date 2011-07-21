-FENERBAHÇE BELGE İSTEDİ İSTANBUL (A.A) - 21.07.2011 - Fenerbahçe Kulübü, Futbol Federasyonu'na resmi başvuruda bulunarak, futbolda şike iddialarına yönelik yürütülen soruşturmaya ilişkin İstanbul Cumhuriyet Savcılığınca gönderilen belgelerden suret talep etti. Fenerbahçe Kulübü'nden yapılan açıklamada, sarı-lacivertli kulüp adına Futbol Federasyonu'na resmi başvuruda bulunulduğu belirtilerek, ''İstanbul Cumhuriyet Savcılığı kanalı ile ulaştırılan belgelerin tümünden birer suret talep ettik. Söz konusu başvuru adil yargılama kuralları ve kulübümüzün kendisini savunma hakkını doğru biçiminde kullanabilmesi adına belgelerin tarafımızca incelenebilmesi amacıyla yapılmıştır'' denildi.