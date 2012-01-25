-Fenerbahçe Belediye mağduru İSTANBUL (A.A) - 25.01.2012 - Spor Toto Süper Lig'de yapılan maçta İstanbul Büyükşehir Belediyespor, Fenerbahçe'yi 3-2 yendi. 52. dakikada soldan serbest vuruş kullanan Alex, topu penaltı noktasının gerisinde müsait durumda bulunan Emre Belözoğlu'na gönderdi. Bu futbolcunun gelişine vuruşunda, meşin yuvarlak direğin yanından ağlara gitti: 1-1. 54. dakikada ceza alanı sağ çaprazında topla buluşan Webo'nun ortasında ön direkte Doka'nın dokunduğu meşin yuvarlak kaleci Volkan Demirel'de kaldı. 55. dakikada Cristian'ın pasıyla ceza alanı içinde topla buluşan Bienvenu, savunmada Kus'u geçerek yaptığı vuruşta, kaleci Oğuzhan Bahadır meşin yuvarlağı üstten kornere attı. 57. dakikada Holmen'in pasıyla soldan ceza alanına giren Visca'nın yerden ortasında, altı pasta bomboş pozisyonda topla buluşan Webo, meşin yuvarlağı filelere göndererek takımını yeniden öne geçirdi: 2-1. 61. dakikada Webo'nun pasıyla soldan ceza alanına giren Visca'nın, kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda sert şutunda, top üstten auta gitti. 66. dakikada sağdan Kus'un ortasında ceza yayı üzerinden Doka'nın sert şutunda, kaleci Volkan Demirel'den dönen top altı pasta Webo'nun önünde kaldı. Bu oyuncunun yakın mesafeden vuruşunda, Volkan Demirel topu kornere çeldi. 67. dakikada Visca'nın sağdan kullandığı korner atışında, ceza alanı içinde Metin Depe'nin kafa vuruşunda, top direğin yanından auta çıktı. 72. dakikada ani gelişen İstanbul Büyükşehir Belediyespor atağında Holmen'in pasıyla sağdan ceza alanına giren Webo, topu penaltı noktası üzerindeki Visca'ya gönderdi. Bu oyuncunun iyi vuramadığı topu arka direkte kontrol eden Holmen, meşin yuvarlağı ağlara göndererek, farkı 2'ye çıkardı: 3-1. 81. dakikada Stoch'un ceza alanı dışından sol çaprazdan sert şutunda, kaleci Oğuzhan Bahadır üzerine gelen topu kontrol etti. 82. dakikada ceza alanı içinde Cesario'dan topu alan Bienvenu'nun altı pasta sağ çaprazda vuruşunda, kaleci Oğuzhan Bahadır topu kornere çeldi. 83. dakikada soldan Visca'nın ortasında ceza alanı içinde Ömer Can Sokullu'nun vuruşunda, kaleci Volkan Demirel topa sahip oldu. 88. dakikada Stoch'un pasıyla topla buluşan Alex, topu biraz sürdükten sonra ceza yayı üzerinden sert bir vuruşla meşin yuvarlağı direğin dibinden filelere gönderdi: 3-2. İstanbul Büyükşehir Belediyespor, güçlü rakibi Fenerbahçe'yi 3-2 mağlup ederek, 3 puan aldı. Stat: Atatürk Olimpiyat Hakemler: Özgür Yankaya xx, Alpaslan Dedeş xx, Kemal Yılmaz xx İstanbul Büyükşehir Belediyespor: Oğuzhan Bahadır xx, Kus xxx, Cesario xxx, Metin Depe xx, Ekrem Ekşioğlu xxx, Visca xxx (90+1 Eren Aydın ?), Zeki Korkmaz xx (Dk. 58 Serhat Gülpınar xx), Mahmut Tekdemir xxx, Doka xxx (Dk. 79 Ömer Can Sokullu x), Holmen xxx, Webo xxx Fenerbahçe: Volkan Demirel xxx, Gökhan Gönül x (Dk. 46 Orhan Şam x), Bilica x (Dk. 46 Bienvenu x), Yobo x, Ziegler x, Mehmet Topuz xx (Dk. 87 Recep Niyaz x), Cristian xx, Emre Belözoğlu xx, Caner Erkin x, Stoch xx, Alex xxx Goller: Dk. 3 ve 72 Holmen, Dk. 57 Webo (İstanbul Büyükşehir Belediyespor), Dk. 52 Emre Belözoğlu, Dk. 88 Alex (Fenerbahçe) Sarı Kartlar: Dk. 18 Mahmut Tekdemir, Dk. 31 Kus, Dk. 32 Holmen, Dk. 37 Ekrem Ekşioğlu, Dk. 61 Serhat Gülpınar (İstanbul Büyükşehir Belediyespor), Dk. 35 Bilica, Dk. 39 Emre Belözoğlu, Dk. 90+2 Ziegler, 90+4 Yobo (Fenerbahçe)