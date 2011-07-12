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Spor

FENERBAHÇE BELÇİKA YOLCUSU İSTANBUL (A.A)

12 Temmuz 2011 15:19

-FENERBAHÇE BELÇİKA YOLCUSU İSTANBUL (A.A) - 12.07.2011 - Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıkları kapsamında üçlü turnuvaya katılmak için yarın Belçika'ya gidecek. Sarı-lacivertli takım, Brüksel yakınlarındaki Tubize Stadı'nda 14-16 Temmuz tarihleri arasında yapılacak turnuvada, Hollanda ekiplerinden Twente ve Belçika temsilcisi Standard Liege ile karşı karşıya gelecek. Turnuvadaki ilk maçını 14 Temmuz Perşembe günü TSİ 21.00'de Twente ile yapacak Fenerbahçe, 16 Temmuz Cumartesi günü de aynı saatte Standard Liege ile karşılaşacak. Organizasyonda ayrıca 15 Temmuz Cuma günü de Twente ile Standard Liege karşı karşıya gelecek.

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