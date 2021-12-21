Fenerbahçe Beko, Jehyve Floyd'u kadrosuna kattığını açıkladı

EuroLeague temsilcilerimizden Fenerbahçe Beko, bu sezona Panathinaikos formasıyla başlayan Birleşik Amerikalı pivot Jehyve Floyd'u kadrosuna kattığını açıkladı.

Sarı Lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, " Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımımız 2021-22 sezonu kadro planlamaları kapsamında, bu sezona Panathinaikos formasıyla başlayan Birleşik Amerikalı pivot Jehyve Floyd (2.03, 1997) ile sezonun kalan bölümü için anlaşmaya vardı." ifadelerini kullandı.

Jehyve Floyd kimdir?

27 Haziran 1997 tarihinde Parlin, New Jersey’de dünyaya gelen Jehyve Floyd, kolej kariyeri boyunca (2015-19) Holy Cross forması giydi.

Kolej kariyerinde özellikle oyunun savunma yönündeki katkısıyla adından söz ettiren Floyd, 2017-18 sezonunda 12.2 sayı, 5.5 ribaund, 2.2 blok ve 1.6 asist; 2018-19 sezonunda ise 12.9 sayı, 6.1 ribaund, 2.4 blok ve 3.5 asist ortalamaları tutturdu.

Jehyve Floyd, ilk Avrupa deneyimini ise 2019-20 sezonunda Yunanistan’da Larissa formasıyla yaşadı. Bu takımla 20 maçta forma giyen Floyd, 5.1 sayı, 5.0 ribaund, 2.2 blok ortalamaları tutturdu. Başarılı pivot, yakaladığı blok ortalamasıyla 2019-20 sezonunda Yunanistan Ligi’nin bu alandaki lideri oldu.

2020-21 sezonuna yine Yunanistan’da başlayan ve Promitheas Petras ile anlaşan Floyd, ardından İsrail’e geçti ve Hapoel Galil Gilboa ile anlaştı. Bu takımla İsrail Ligi’nde 36 maça çıkan Floyd, 11.4 sayı, 7.9 ribaund, 1.9 asist ve 1.7 blok ortalamaları yakaladı. Floyd, takımının İsrail Ligi’nde final oynamasında önemli pay sahibi oldu. Birleşik Amerikalı oyuncu, ortalama %74.2 iki sayı yüzdesiyle bu alanda İsrail Ligi lideri olurken, bloklarda da 1.7 ortalamayla ikinciydi.