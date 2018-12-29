Fenerbahçe Beko, Euroleague'de durdurulamıyor; 11'de 11!

THY Euroleague'de ilk yarının son haftası dev bir maça sahne oldu. Geçen sezon Euroleague finalinde karşılaşan Fenerbahçe Beko ve Real Madrid, Ülker Spor ve Etkinlik Salonunda kozlarını paylaştı.

THY Euroleague'de yakaladığı 10 maçlık galibiyet serisiyle liderliği kimseye bırakmayan Fenerbahçe Beko, taraftarının da desteğiyle son saniyeye kadar heyecanın eksik olmadığı müthiş maçı 65-63 kazanarak seriyi 11 maça çıkartarak finalin rövanşını aldı.

Sarı-lacivertlilerde Kostas Sloukas, yüksek ateşli boğaz enfeksiyonu nedeniyle forma giymedi.

Fenerbahçe'de Luigi Datome 17 sayı ile maçın en skorer oyuncusu olurken, Jan Vesely 13 sayı, Markko Gudiric ise 11 sayı ile Datome'yi takip etti.

3. mağlubiyetini alan Real Madrid'de ise Rudy Fernandez 12 sayı ile takımın en skorer oyuncusu oldu. Anthony Randolp ile Jaycee Carroll, 11'er sayı ile Fernandez'i takip etti.

Bu arada İspanyol ekibinde Sergio Llull, üçüncü çeyrekte sportmenlik dışı faulün sonrasında teknik faul de alarak oyundan atıldı.