Fenerbahçe Beko'da Igor Kokoshov işbaşı yaptı

Basketbol ligi takımlarından Fenerbahçe Beko Başantrenörü Igor Kokoskov, takımın başında ilk idmanına çıktı.

48 yaşındaki Sırp başantrenör, sabah saatlerinde Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda sarı-lacivertli basketbolcularla bir araya geldi.



İlk olarak teknik ve idari kadro ile görüşen başantrenör Kokoskov, daha sonra oyuncularla tanışma toplantısı gerçekleştirdi. Ardından Igor Kokoskov yönetimindeki ilk antrenman yapıldı.

Saat 11.00'de başlayan ve yaklaşık 2 saat süren antrenman kondisyon çalışmalarıyla başladı. İdman, taktik ve şut çalışmalarıyla sona erdi. (DHA)