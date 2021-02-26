Fenerbahçe Beko'da bir kişinin Koronavirüs testi pozitif çıktı

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı'nda Anadolu Efes maçı öncesinde dün yapılan Koronavirüs testinde bir oyuncuda pozitif bulgular tespit edildi.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımımızdan bir kişinin dün yapılan Covid-19 testi pozitif sonuçlanmıştır. Test sonucu pozitif olan kişi dışındaki oyuncularımızın, teknik ekibimizin ve personelimizin Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda bugün uygulanan Covid-19 testlerinde ise tüm sonuçlar negatif çıkmıştır. Test sonucu pozitif olan kişinin izolasyon ve tedavi süreçleri başlatılmıştır" ifadeleri kullanıldı.