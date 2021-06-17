Fenerbahçe Beko'da 6 isimle yollar ayrıldı

Fenerbahçe Beko'da Berkay Candan, Lorenzo Brown, Kenan Sipahi, Kyle O’Quinn, Alex Perez ve Johnny Hamilton ile yollar ayrıldı.

Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı, yeni sezon yapılanması kapsamında takımdan birçok isimle yollarını ayırdı.

Yapılan açıklamada, "Sporcularımız Berkay Candan, Lorenzo Brown, Kenan Sipahi, Kyle O’Quinn, Alex Perez ve Johnny Hamilton ile yollarımız ayrılmıştır. Fenerbahçe Ailesi'ne verdikleri katkılardan dolayı sporcularımıza teşekkür eder, kariyerlerinin yeni döneminde kendilerine başarılar dileriz" denildi.