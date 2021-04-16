Fenerbahçe Beko-Anadolu Efes maçı ertelendi!

ING Basketbol Süper Ligi'nin 29. haftasında oynanması gereken Fenerbahçe Beko-Anadolu Efes mücadelesi, ev sahibi ekipteki Koronavirüs vakaları sebebiyle ileri bir tarihe ertelendi.

Yapılan açıklamada, "Fenerbahçe Beko takımında yapılan son tetkikler sonrası artan Covid-19 vakaları nedeniyle, ING Basketbol Süper Ligi 29.haftasında oynanması planlanan Fenerbahçe Beko-Anadolu Efes maçı Basketbola Dönüş Protokolü "12.Bölüm-Müsabakaların Ertelenmesi" maddesi uyarınca ileri bir tarihte oynanacaktır" ifadelerine yer verildi.