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Spor

Fenerbahçe, BB Erzurumspor maçına hazır

İSTANBUL (DHA) - Spor Toto Süper Lig'in 16'ncı haftasında yarın Büyükşehir Belediye Erzurumspor’u konuk edecek olan Fenerbahçe, bu maçın hazırlıklarını bu akşam Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla tamamladı

17 Aralık 2018 00:14

İSTANBUL (DHA) - Spor Toto Süper Lig\'in 16\'ncı haftasında yarın Büyükşehir Belediye Erzurumspor’u konuk edecek olan Fenerbahçe, bu maçın hazırlıklarını bu akşam Can Bartu Tesisleri\'nde yaptığı antrenmanla tamamladı.
Teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde saat 18.00’de ısınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başlayan antrenmanda sarı lacivertli futbolcular iki gruba ayrıldı. Dar alanda top kapma ve pas çalışmalarıyla devam eden idman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla sona erdi.
Bu antrenmanla Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçı hazırlıklarını tamamlayan sarı lacivertliler, Can Bartu Tesisleri\'nde kampa girdi.

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