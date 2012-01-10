-Fenerbahçe: Bayraktar bildiğini açıklasın İSTANBUL (A.A) - 10.01.2012 - Fenerbahçe Kulübü Yönetim Kurulu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar'ın dün söylediği ''Bizim hakkımız olan Trabzonspor'umuzun kupasını almak için de çok ince ayar bir çalışma yapıyoruz'' şeklindeki sözleriyle ilgili ''Sayın Bayraktar, dile getirdiği ince hesapları en ince ayrıntısına kadar izah etmek; konuya dair bildiği ancak gizli tutulan bir takım şeyler varsa bunları hemen bugün kamuoyuna tüm çıplaklığıyla anlatmak zorundadır'' açıklaması yaptı. Fenerbahçe Kulübü'nün Bakan Bayraktar'ın sözleriyle ilgili dün yaptığı ''Kupa müzemizde'' şeklindeki açıklamanın ardından, bugün de kulüp yönetim kurulu imzasıyla internet sitesinden bir açıklama daha yapıldı. ''Fenerbahçe Spor Kulübü yönetimi olarak, 3 Temmuz'dan bu yana belirli bir kesim tarafından adeta sistematik bir biçimde linç edilmeye çalışılan kulübümüzün haklarını, her platformda savunmaya çalışıyoruz'' denilen açıklamada, şu görüşlere yer verildi: ''Bizler, bize emanet edilen 105 yıllık bu çınarın ve 25 milyondan fazla taraftarın sorumluluğunun bilincinde; haklarımızı, yüce adaletin bizlere verdiği olanaklar dahilinde sonuna kadar savunuyoruz ve savunacağız. Adil bir savunma ve müdafaa süreci sonunda adaletin tecelli edeceğinden, kulübümüze ve camiamıza yakıştırılan tüm lekelerden arınacağımızdan eminiz. Fenerbahçe Kulübü olarak dün olduğu gibi bugün de bu süreci, sükunet ve adalete saygı ile yürütmeye devam edeceğiz. Ancak bazı kendini bilmezler, bu sürecin başından itibaren, adeta kendilerine misyon edinmişcesine, haksız ve hadsiz davranışlar sergiledi, yorumlarda bulundular. Çoğu zaman, bu kişilerin seviyelerinin bilinci ile çoğu zaman da itibarı zarar görmüş, gergin günler yaşayan Türk sporunun içinde bulunduğu ortamı daha da fazla germemek adına sustuk ve hakkımızı yasal yollarla, Fenerbahçe Kulübü'nün büyüklüğüne yakışan şekilde aradık. Bu dayanaksız, mesnetsiz, hadsiz davranış ve açıklamalar karşısında, kimseyle diyaloğa girmedik, camiamızın sükunet içinde kalması için çaba sarf ettik, ediyoruz ve etmeye devam edeceğiz. Bugüne dek kendini bilmez, spor cahili olarak adlandırdığımız ve yukarıda bahsettiğimiz gerekçeler ile dikkate dahi almadığımız kişilerce dillendirilen bazı söylemler ve senaryolar, devletimizin bir bakanı tarafından dile getirilebiliyorsa buna karşı suskun kalmamız ve bu söylenenleri kabul etmemiz mümkün değildir.'' Açıklamada, Bakan Bayraktar'ın konuyla ilgili bildiği bir takım şeyler varsa bunları kamuoyuna anlatmak zorunda olduğu vurgulanarak, şöyle denildi: ''Sayın Bayraktar'ın 'Şimdi bizim hakkımız Trabzonspor'umuzun kupasını almak için de çok ince ayarlı bir çalışma yapıyoruz' sözleri ve ardından yine Sayın Bayraktar'ın durumu idare etmek adına yaptığı açıklamaların tek bir harfini dahi kabul etmiyoruz. Fenerbahçe Kulübü Yönetim Kurulu Üyeleri olarak, bu talihsiz açıklamaların ne bir devlet adamının ne de bir sporseverin ağırlığına yakıştığına inanıyor; bakanlık yapma mertebesine yükselmiş bir şahsın, böyle toplumsal açıdan sorumsuz söylemlere ve bölgesel oy peşinde koşan popülist davranışlara ihtiyacı olmadığını düşünüyoruz. Sayın Bayraktar, dile getirdiği ince hesapları en ince ayrıntısına kadar izah etmek; konuya dair bildiği ancak gizli tutulan bir takım şeyler varsa bunları hemen bugün kamuoyuna tüm çıplaklığıyla anlatmak zorundadır. Açıklamanın yapıldığı saat ve tarih itibari ile bir kamuoyu yoklaması yapıldığında ve medyadaki yansımalara bakıldığında bu söylemlerin kamuoyu vicdanını ne kadar yaraladığı açıkça görüleceği gibi camiamız ile Trabzon camiası arasındaki ilişkileri de nasıl gerdiği ortaya çıkacaktır. Zira bu açıklamalar, yalnızca Fenerbahçe Kulübü Yönetimini, camiasını, spor ailesini değil 75 milyonu aşkın Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarını bizzat ilgilendirmektedir. Sayın Bayraktar'ın, kamuoyu vicdanının sesine kulak vermesini ve sorumlu bir kişi olarak gereğini yapmasını bekliyoruz.''