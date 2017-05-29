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Spor

Fenerbahçe bayrağını kesenlere gözaltı

4 kişi tüm spor müsabakalarını seyirden men edildi

29 Mayıs 2017 22:13

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde asılı olan Fenerbahçe bayrağını kestiği belirlenen kişilerden 4'ü gözaltına alındı. Haklarında "6222 Sayılı Kanuna Muhalefet" suçundan işlem yapılan 4 kişi, tüm spor müsabakalarını seyirden men edildi.

Doğan Haber Ajansı'nın (DHA) haberine göre, İstanbul Emniyeti'nden yapılan açıklamada dün saat 22.30 sıralarında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde asılı olan Fenerbahçe bayrağını keserek küfürlü tezahüratta bulunduğu belirlenen kişilerden 4'ünün yakalandığı belirtildi. M.C.E, G.D, Ö.Ş. ve B.C.'ye "6222 Sayılı Kanuna Muhalefet" suçundan işlem yapıldığı kaydedilirken şüphelilerin tüm spor müsabakalarını seyirden men edildiği belirtildi.

Yapılan açıklamada olaya karıştığı belirlenen diğer kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği ifade edildi.

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