Fenerbahçe, 'Bayern Münih sistemi'ni getiriyor

Fenerbahçe, futbolda rakip için kullanılan ‘kapalı kutu’ tabirini, Almanya Milli Takımı, Bayern Münih ve Hoffenheim’ın kullandığı ‘SAP’ sistemi ile tarihe gömecek. Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, öğrencilerini Almanya’da yeni bir ekol yaratan uygulama ile eğitecek.

Futbol endüstrisi, oyundaki sürprizleri azaltmanın; yani skor garantisi vermenin yolları için çalışıyor... Buna da günden güne daha fazla yaklaşıyorlar. Almanya Futbol Federasyonu, ünlü yazılım firması ‘SAP’ ile yaptığı işbirliği sayesinde bir oyuncunun idmandan, maç esnasındaki her aşamasına kadar teknik direktörün anında müdahale yapmasına olanak veren canlı veriler sağlıyor.

Koray Durkal’ın Hürriyet’teki haberine göre, şimdi bu yazılım sistemi, Türkiye’de de Fenerbahçe ile hayata geçiyor. Sarı lacivertliler, bu teknolojiyle antrenman sahasına ve futbolcuların çoraplarına ya da formalarına yerleştirilecek küçük bir sensör çipiyle, performans takibi yapabilecek. Bu iş birliği sayesinde saha dışında tüm mali süreçlerini SAP teknolojisiyle takip ederek finansal UEFA kriterlerini yerine getiren Fenerbahçe, saha içindeki spor performansını da dünya kulüplerinin standartlarına taşıyacak.

Rakibi de analiz ediyor

Teknolojinin son aşamalarından faydalanılan sistemde teknik direktör, maç sırasında bir oyuncusunun standardın altında koşup koşmadığını veya kademe hatası yapıp yapmadığını anında görüp müdahale edebiliyor. Ya da bir gol attığı halde üç dakika sonra aynı oyuncusunun oyundan düştüğünü de önceden görüp değişikliğe gidebiliyor. Sistem aynı şekilde rakip oyuncuların performanslarını da birebir görme şansı veriyor. Böylece futbolda rakip için kullanılan ‘kapalı kutu’ tabiri de tarihe karışmış olacak.

Bir futbolcunun kulüpte kaldığı süre boyunca tüm verilerini depolayan bu sistem, kilo bazında gösterdiği performanstan, mevsimsel olarak gösterdiği başarılara kadar tüm zamanları en ince detaylarına kadar saklıyor. Fenerbahçe’nin teknolojiyi idmanlara yansıtmasıyla, çalışma sistemi de büyük değişiklikler gösterecek. Antrenmanlar sırasında kurulan özel bir istasyon sayesinde antrenman öncesi, sırası ve sonrasıyla ilgili tüm detaylar gerçek zamanlı olarak işleniyor.

Her şey Hoffenheim’la başladı!

SAP’nin bilişim teknolojilerinin spor kulüplerine sağladığı faydaya en önemli örnek Almanya Bundesliga’da mücadele eden Hoffenheim Kulübü... Analizleri kulübün bir parçası haline getiren Dietmar Hopp önce 5. Lig’de şampiyon olup 4. Lig’e çıktı. İlk sezonunda 4. Lig’de de şampiyon olup 3. Lig’e yükseldi. Altı yıl 3. Lig’de mücadele ettikten sonra iki yıl içinde iki lig birden yükselerek 2008-09 sezonunda, Bundesliga 1‘e yükseldi. Hoffenheim son 6 sezondur Bundesliga’da oynuyor ve bu sene de sportif istikrarını sürdürüyor.

Gözlükten hiçbir şey kaçmayacak

SAP teknolojisi sayesinde teknik ekip, Google Glass gözlüğü ile futbolcuların performanslarını ve saha içindeki hareketlerini 3 boyutlu olarak takip edecek. Böylece teknik heyet, canlı analizlere ulaşabileceği gibi oyuncuların form durumunu da matematiksel olarak izleyebilecek. Google Glass destekli SAP teknolojisi sayesinde saha içindeki futbolcuların tüm hareketleri tek tek kaydedilebiliyor ve teknik ekip futbolcuların pozisyonlarına katkılarını gerçek zamanlı verilerle takip ediyor.