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Spor

Fenerbahçe, Baskonia deplasmanında

Fenerbahçe oynadığı 5 karşılaşmada 4 galibiyet bir de mağlubiyet aldı

10 Kasım 2016 13:14

Fenerbahçe, THY Euroleague'nin 6. haftasında yarın İspanya'nın Baskonia takımıyla Fernando Buesa Arena'da karşı karşıya gelecek.

TSİ 23.00'te başlayacak karşılaşma LigTV 3'ten canlı yayınlanacak.

Geçen sezon final oynadığı Avrupa Ligi'ne bu sezon da iyi bir başlangıç yapan Fenerbahçe, ilk 4 haftada sahadan galibiyetle ayrılmayı başardı. Geçen hafta 23 maçlık iç saha galibiyet serisi Unics Kazan tarafından durdurulan ve sezonun ilk yenilgisini alan sarı-lacivertliler, bu kaybı İspanya deplasmanında telafi etmeye çalışacak.

 

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