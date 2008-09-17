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Spor

Fenerbahçe baskı altında

Portekiz basını, Süper Lig’e kötü bir başlangıç yapan Fenerbahçe’nin Porto maçı öncesi "çok yoğun bir baskı altında" olduğunu yazdı.

17 Eylül 2008 03:00

Portekiz basını, Süper Lig’e kötü bir başlangıç yapan Fenerbahçe’nin Porto maçı öncesi "çok yoğun bir baskı altında" olduğunu yazdı.

A Bola gazetesi, "Sezona felaket bir başlangıç yapmakla suçlanan F.Bahçe, çok büyük bir baskı altında" ifadesini kullanarak, "kulüp başkanı Aziz Yıldırım’ın, transfere harcadığı milyonlardan sonra alınan sonuçlardan dolayı çok kızgın olduğunu" ileri sürdü.

Record gazetesi ise ev sahibi olma, teknik kadro ve Şampiyonlar Ligi’ndeki tarihi bakımında maç öncesinde Porto’nun favori olduğunu savunmasına rağmen, Porto’nun en son maçını 18 gün önce oynamasını F.Bahçe’nin "avantajı" olarak gösterdi.

Gazete, Roberto Carlos’un Şampiyonlar Ligi’nde 114. maçına çıkacağını hatırlatarak, "Porto’nun muhtemel 11’indeki futbolcuların Şampiyonlar Ligi’ndeki toplam maç sayısı 104’ü buluyor" ifadesini kullandı.

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