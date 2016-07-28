Fenerbahçe basketbol takımı İtalya'da MVP seçilen James Nunnally'yi transfer etti

Željko Obradović'in koçluğunu yaptığı Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı, İtalya Ligi MVP'si seçilen 26 yaşındaki James Nunnally ve geçen sezon Anadolu Efes forması giyen Ahmet Düverioğlu'yu transfer etti.

NTV Spor'da yer alan habere göre, geçen sezon Spor Toto Basketbol Ligi'ni şampiyon bitiren ve THY Euroleague'de final oynayan Fenerbahçe, kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor.

Obradović'in yönettiği sarı-lacivertli ekip, geçtiğimiz sezon Sidigas Avellino forması giyen James Nunnally ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı.

Fenerbahçe aynı zamanda geçen sezon Anadolu Efes forması giyen Ahmet Düverioğlu'nu da 3 yıl için renklerine bağladı.

James Nunnally kimdir?

26 yaşındaki James Nunnally, 2 metre 1 santimetre uzunluğunda.

2013-2014 sezonunda NBA'de Atlanta Hawks ve Philadelphia 76er forması giyen Nunnally, geçtiğimiz sezonu İtalyan ekibi Sidigas Avellino'da tamamlamıştı.

"Obradovic'ten öğrenecek çok şeyim var"

Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı’nın yeni transferi James Nunnally, sarı-lacivertli taraftarların harika olduğunu bildiğini belirterek, Zeljko Obradovic’ten öğrenecek çok şeyi olduğunu söyledi.

ABD’li oyuncu James Nunnally, sarı-lacivertli kulübün internet sitesine açıklamalarda bulundu. 26 yaşındaki basketbolcunun açıklamaları şu şekilde:

"Fenerbahçe gibi büyük bir takıma katılmaktan dolayı duyduğu heyecanı dile getiren Nunnally, “Fenerbahçe gibi harika bir takıma katıldığım için çok heyecanlı ve gururluyum. İtalya’da iyi bir sezon geçirdim ve MVP ödülüne layık görüldüm ama bilinmesini isterim ki takımımın performansı bunda ana nedendi ve her zaman en önemli olan takım olarak kazanabilmekti. Antrenörümüz Zeljko Obradovic ile ilgili birçok harika şey duydum. Çok iyi ve bir o kadar da sizi rekabete, çalışmaya iten bir koç olduğunu biliyorum. Ondan öğrenecek çok fazla şeyim olacak. Taraftarlarımızın da harika olduğunu biliyorum ve sevgilerini şimdiden hissedebiliyorum” ifadelerini kullandı.