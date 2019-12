-FENERBAHÇE, BASKETBOL SALONUNU TANITTI İSTANBUL (A.A) - 18.04.2011 - Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, Ülker sponsorluğunda yaptırılan Fenerbahçe Spor Kulübü Uluslararası Spor Kompleksi Ülker Arena'yı tanıttı. Ataşehir'de inşaatı devam eden kompleksi, Fenerbahçe Ülker Basketbol Takımı'nın da katıldığı turda basın mensuplarına gezdiren Yıldırım, gerek bu kompleksle gerekse Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadı ile Türkiye'de her şeyin sadece devlet eliyle yapılmadığını gösterdiklerini ifade etti. Gezinin ardından basın mensuplarına açıklama yapan Yıldırım, kompleksin tamamlanmasının ardından Fenerbahçe Kulübü'nün kongrelerinin de burada gerçekleşeceğini anlatarak, şunları söyledi: ''Büyük salonun yanında dışarıda bir salon daha var. Küçük maçları orada oynayacağız, büyük maçları burada oynayacağız. Gerektiğinde voleybol, basketbol... Fenerbahçe'nin her türlü ihtiyacını bu salon karşılayacaktır. Fenerbahçe camiasına bu eseri kazandıran, başta Murat Bey olmak üzere Ülker Grubu'na hem şahsım hem yönetimim hem de camiam adına teşekkür ediyoruz. Bu salon inşallah diğer müesseselere de örnek olacak. Türkiye'de yalnız devletin eliyle her şeyin yapılmadığını, Fenerbahçe nasıl gösteriyorsa, Ülker ile beraber veya statta olduğu gibi yalnız, diğer bütün spor kulüpleri veya sporun içinde olan müesseseler de Türk sporuna bunun gibi katkılar yapacaktır. Herkesten bekliyoruz.'' -ONAN: ''GEZDİK, GÖRDÜK, MUHTEŞEM''- Fenerbahçe Ülker Basketbol Takımı kaptanı Ömer Onan yaptığı değerlendirmede, Avrupa'daki bir çok salona örnek bir kompleks inşa edildiğini kaydetti. ''Ben şimdiden 2 yaş gençleştim, kendime daha iyi bakıp daha çok oynamak istiyorum'' diyen Ömer Onan'ın ifadeleri şöyle: ''Gezdik, gördük, muhteşem. Biz oyuncular olarak burada bir an önce oynamak için sabırsızlanıyoruz. İnanıyorum ki Avrupa'da bir sürü salon görüyoruz, hepsine örnek olacak bir salondur. Herhalde Avrupa Ligi de böyle güzel bir salona Dörtlü Final hediye edecektir. Burada nice başarılar alacağımıza inanıyorum. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Fenerbahçe amatör sporda da herkese örnek olacak bir işe imza attı. Ülker ile birlikte çok güzel bir projenin içinde, çok güzel bir salon bizi bekliyor. Heyecan duymamamız imkansız. Ben şimdiden 2 yaş gençleştim, kendime daha iyi bakıp, daha çok oynamak istiyorum. Sporun ruhunda seyirciye karşı böyle güzel salonlarda oynamak her oyuncuyu mutlu eder. Bizi de çok mutlu edecektir.'' Fenerbahçe Basketbol Şube Genel Koordinatörü Aydın Örs de sarı-lacivertli kulübün her branşta Avrupa ile rekabet eder bir duruma geldiğini kaydederek, ''Bir şey eksikti, böyle bir modern spor salonu yoktu. Bu da gerçekleşti. Onun için başta başkan ve yönetimimize, Ülker grubuna çok teşekkür ediyorum, hayırlı olmasını diliyorum'' dedi. Kompleksin inşasıyla yakından ilgilenen Yüksek Divan Kurulu Başkanı Yüksel Günay ise salonun çok yönlü kullanılacağını, müsabakaların dışında kompleksin işletmesini ABD-İngiltere ortaklığındaki bir şirketin yapacağını kaydetti.