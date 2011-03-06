-FENERBAHÇE BAŞKENTTE ZORLANIYOR İSTANBUL (A.A) - 06.03.2011 - Spor Toto Süper Lig'de yarın deplasmanda Gençlerbirliği ile karşılaşacak Fenerbahçe, Ankara ekiplerine karşı deplasmanda zorlanıyor. Sarı-lacivertliler, başkentte çıktığı bütün lig maçlarını kazandığı 2003-2004 sezonundan bu yana geçen 7 sezonda, Ankara'da Gençlerbirliği, Ankaragücü, Ankaraspor ve Hacettepe'ye karşı oynadığı 20 lig maçının 13'ünde puan yitirdi. Başkent ekipleri karşısında 7 maçta kazanan sarı-lacivertliler, 6 mağlubiyet alıp, 7 maçta da eşitliği bozamadı. Son 4 sezona bakıldığında ise 11 maçta sadece 2 galibiyeti bulunan Fenerbahçe'nin, ligde Ankara'da oynadığı iki maçı da kazandığı son sezon olan 2003-2004'den sonra, başkent deplasmanlarında aldığı sonuçlar şöyle: /* Sezon Maç Skor ------------------------------------------------------- 2010-2011 16. hafta Ankaragücü-Fenerbahçe 2 - 1 2009-2010 25. haffa Gençlerbirliği-Fenerbahçe 0 - 0 . 33. hafta Ankaragücü-Fenerbahçe 0 - 3 2008-2009 3. hafta Hacettepe-Fenerbahçe 2 - 1 . 12. hafta Ankaragücü-Fenerbahçe 0 - 0 . 21. hafta Gençlerbirliği-Fenerbahçe 1 - 0 . 28. hafta Ankaraspor-Fenerbahçe 1 - 0 2007-2008 4. hafta Hacettepe-Fenerbahçe 1 - 1 . 16. hafta Gençlerbirliği-Fenerbahçe 1 - 2 . 24. hafta Ankaragücü-Fenerbahçe 0 - 0 . 30. hafta Ankaraspor-Fenerbahçe 2 - 2 2006-2007 2. hafta Gençlerbirliği-Fenerbahçe 0 - 2 . 9. hafta Ankaraspor-Fenerbahçe 2 - 2 . 17. hafta Ankaragücü-Fenerbahçe 0 - 1 2005-2006 1. hafta Gençlerbirliği-Fenerbahçe 0 - 0 . 22. hafta Ankaraspor-Fenerbahçe 2 - 1 . 26. hafta Ankaragücü-Fenerbahçe 1 - 4 2004-2005 7. hafta Gençlerbirliği-Fenerbahçe 1 - 2 . 29. hafta Ankaraspor-Fenerbahçe 0 - 1 . 32. hafta Ankaragücü-Fenerbahçe 1 - 0 */ -76. RANDEVU Fenerbahçe ile Gençlerbirliği yarın yapacakları maçla birlikte ligde 76. kez karşı karşıya gelecek. Lig tarihinde bugüne dek 75 kez karşılaşan iki ekipten, sarı-lacivertliler 34, Gençlerbirliği ise 13 kez kazandı. İki ekip arasında zorlu mücadelelere sahne olan maçların 28'inde ise taraflar eşitliği bozamadı. Fenerbahçe'nin attığı toplam 125 gole, Gençlerbirliği 80 golle karşılık verdi. İki takım arasında sezonun ilk yarısında İstanbul'da yapılan maçı Fenerbahçe 3-0 kazandı. -FENERBAHÇE SON 20 MAÇTA 1 KEZ YENİLDİ- Fenerbahçe, Gençlerbirliği'ne karşı son yıllarda lig maçlarında genelde başarılı sonuçlar aldı. Başkent temsilcisi önünde 2000-2001 sezonunun ilk yarısında Ankara'da 3-1'lik skorla yenilen Fenerbahçe, daha sonraki 16 maçta mağlubiyet yüzü görmedi, 12 galibiyet aldı, 4 kez berabere kaldı. Fenerbahçe'nin bu serisi 2008-2009 sezonunda, Ankara'da aldığı 1-0'lık yenilgiyle son buldu. Fenerbahçe, geçen sezon İstanbul'daki maçı 3-0 kazanıp, başkentte golsüz berabere kalırken, bu sezon da ilk yarıdaki maçta rakibini İstanbul'da 3-0 mağlup etti. Fenerbahçe böylelikle rakibiyle yaptığı ligdeki son 20 maçta sadece 1 kez yenilmiş oldu. -EN FARKLI SKORLU GALİBİYETLER- Fenerbahçe, Gençlerbirliği karşısında ligde en farklı skorlu galibiyetini 1993-94 sezonunda elde etti. Sarı-lacivertliler, söz konusu sezonda rakibini 5-0 yendi. Kırmızı-siyahlı ekip ise Fenerbahçe karşısında en farklı skorlu galibiyetini, 1990-91 ve 1997-98 sezonlarında 3-0 ve 1996-97 sezonunda da 4-1'lik sonuçlarla elde etti. İki ekip arasındaki en gollü karşılaşmalarda ise 7 gol atıldı. 1959-60 sezonunda Fenerbahçe, Gençlerbirliği'ni, 1992-93 sezonunda ise Gençlerbirliği Fenerbahçe'yi 4-3 yendi. -GALİBİYET SERİSİNİ 8'E ÇIKARMAK İSTİYOR Fenerbahçe, rakibini yenerek galibiyet serisini sürdürmek istiyor. Ligde son 7 maçını da kazanarak, averajla Trabzonspor'un önünde liderliğe yükselen sarı-lacivertliler, yarın Ankara deplasmanından da 3 puanla dönmeyi hedefliyor. İlk yarının son haftasında Sivasspor mağlup eden Fenerbahçe, ligin ikinci yarısında üst üste 6 galibiyet alarak, 23. hafta sonunda averajla liderlik koltuğuna oturdu. Gençlerbirliği ile deplasmanda karşılaşacak sarı-lacivertliler, ligde son 3 deplasman maçından da galip ayrılmayı başardı. -GÖKHAN, SELÇUK VE SEMİH'İN TEDAVİLERİ SÜRÜYOR- Fenerbahçe'de Gençlerbirliği maçı öncesinde sakatlıkları bulunan Gökhan Gönül, Selçuk Şahin ve Semih Şentürk'ün tedavileri sürüyor. Sol kasık bölgesinde yırtık bulunan Gökhan'ın Gençlerbirliği maçında oynamasının çok zor olduğu açıklanmıştı. Kasımpaşa maçında sakatlanan ve sol arka üst adalesinde 2. derecede yırtık tespit edilen Selçuk ise takımdan ayrı çalışmalarına devam ediyor. -BEKİR'İN CEZASI BİTTİ- Fenerbahçe'de sarı kart cezalısı olduğu için Kasımpaşa maçında oynayamayan Bekir'in cezası sona erdi. Teknik direktör Aykut Kocaman'ın Gökhan'ın yokluğunda Bekir'i Gençlerbirliği maçında savunmanın sağında oynatması bekleniyor. -ANDRE SANTOS VE LUGANO CEZA SINIRINDA- Sarı-lacivertlilerde, Gençlerbirliği maçı öncesi Andre Santos ve Lugano, sarı kart cezası sınırında bulunuyor. Ligde 3'er sarı kartları bulunan Andre Santos ve Lugano, yarınki maçta da sarı kart görürlerse, cezalı duruma düşecekler ve takımlarının 25. haftada Konyaspor ile yapacağı maçta yer alamayacak. Ankara 19 Mayıs Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak Gençlerbirliği-Fenerbahçe maçını hakem Özgür Yankaya yönetecek.