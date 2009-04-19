Fenerbahçe, başkentte de kayıp

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Tribünler dolmadı

Ankaraspor'da galibiyet özlemi

Önder ve Yasin savunmada

MAÇTAN DAKİKALAR

Geçtiğimiz hafta Galatasaray ile oynanan olaylı derbide rakibiyle 0-0 berabere kalan Fenerbahçe 28. haftada konuk olduğu Ankaraspor'a deplasmanda 1-0 mağlup olarak lige adeta havlu attı.Fenerbahçe cezalı ve sakat oyuncularının çok olduğu karşılaşmada pek bir varlık göstermezken, ev sahibi ekibe galibiyet golünü 74. dakikada Mehmet Çakır getirdi. Mehmet Çakır yaklaşık 25 metreden nefis bir gol attı. Fenerbahçe bu mağlubiyetle birlikte 48 puanda kalarak lider Sivaasspor'un 8 puan gerisine düşerken, Ankaraspor 39 puana yükselerek ikinci yarıdaki ilk galibiyetini aldı.Fenerbahçe'de Ankaraspor karşısında sahada ayakta kalan tek isim Emre Belözoğlu oldu. Emre maç boyunca iyi bir futbol ortaya koydu.Stat: Yenikent ASAŞHakemler: Suat Arslanboğa, Baki Tuncay Akkın, Volkan NarinçAnkaraspor: Senecky, Ömer, Erhan, Ediz, Baki, Mehmet Çakır, Adem, Hürriyet, Bilal, Murat Tosun, NecaFenerbahçe: Volkan Babacan, Ali, Önder, Yasin, Roberto Carlos, Kazım, Selçuk, Emre, Uğur, Deivid, GüizaTurkcell Süper Lig'deki Ankaraspor-Fenerbahçe karşılaşmasının ilk yarısı 0-0'lık skorla sona erdi.9. dakikada Roberto Carlos'un yaklaşık 30 metreden attığı sert şutta, kaleci Senecky topu kontrol etti.10. dakikada Mehmet Çakır'ın sağ taraftan arka direğe gönderdiği topa uygun durumdaki Neca kötü vurunca, meşin yuvarlak yandan auta çıktı.17. dakikada Emre'nin sağ taraftan kullandığı köşe atışında arka direkte topla buluşan Güiza'nin cılız vuruşunda, meşin yuvarlak yan ağlarda kaldı.20. dakikada Kazım'ın sağ taraftan getirip, ceza alanına gönderdiği topa Ömer ters bir vuruş yapınca, meşin yuvarlak üstten az farkla kornere çıktı.21. dakikada Emre'nin sol kanattan kullandığı köşe atışında, penaltı noktası üzerindeki Yasin'in kafa vuruşunda yerden de seken meşin yuvarlağı kaleci Senecky kornere çeldi.27. dakikada Kazım'ın ceza alanı sağ tarafından altıpas içine aktardığı topa Deivid'den önce kaleci Senecky müdahale etti ve tehlikeyi önledi.Kalan dakikalar da gol getirmeyince, karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı.Turkcell Süper Lig'de Ankaraspor, Fenerbahçe'yi 1-0 yendi.47. dakikada Ali, sağ kanattan getirdiği topu penaltı noktası üzerindeki Güiza'ya gönderdi. İspanyol oyuncunun kafa vuruşunda, top kaleci Senecky'de kaldı.66. dakikada Emre'nin düşürülmesiyle kazanılan serbest atışı kullanan Wederson'un plase vuruşunda, top az farkla yandan auta çıktı.72. dakikada Ömer'in sağ taraftan ceza alanındaki Adem'e gönderdiği topa bu futbolcu çok sert vurdu, ancak meşin yuvarlak yandan dışarıya gitti.73. dakikada Mehmet Çakır kendi çabasıyla ceza alanı önüne dek getirdiği topa çok sert vurdu., Kaleci Volkan Babacan'a da çarpan meşin yuvarlak köşeden ağlarla buluştu: 1-0.80. dakikada Vederson'un kullandığı köşe atışında savunmadan seken topu ceza yayı üzerinde önünde bulan Gökhan Emreciksin'in şutunda, top direğe de çarparak auta çıktı.Kalan dakikalar da başka gol getirmeyince, karşılaşma Ankaraspor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.