Fenerbahçe, başkentte de kayıp

Fenerbahçe, Turkcell Süper Lig'de 28. hafta karşılaşmasında Ankaraspor'a konuk oldu... Karşılaşmayı ev sahibi ekip Ankaraspor Mehmet Çakır'ın golüyle 1-0 kazandı
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Geçtiğimiz hafta Galatasaray ile oynanan olaylı derbide rakibiyle 0-0 berabere kalan Fenerbahçe 28. haftada konuk olduğu Ankaraspor'a deplasmanda 1-0 mağlup olarak lige adeta havlu attı.
Fenerbahçe cezalı ve sakat oyuncularının çok olduğu karşılaşmada pek bir varlık göstermezken, ev sahibi ekibe galibiyet golünü 74. dakikada Mehmet Çakır getirdi. Mehmet Çakır yaklaşık 25 metreden nefis bir gol attı. Fenerbahçe bu mağlubiyetle birlikte 48 puanda kalarak lider Sivaasspor'un 8 puan gerisine düşerken, Ankaraspor 39 puana yükselerek ikinci yarıdaki ilk galibiyetini aldı.
Fenerbahçe'de Ankaraspor karşısında sahada ayakta kalan tek isim Emre Belözoğlu oldu. Emre maç boyunca iyi bir futbol ortaya koydu.İlgili haberler
Maçın yıldızıMaçın tüm istatistikleriMaçtan dakikalar
Tribünler dolmadıAnkaraspor'da galibiyet özlemiÖnder ve Yasin savunmadaANKARASPOR: 1- FENERBAHÇE: 0
Stat: Yenikent ASAŞ
Hakemler: Suat Arslanboğa, Baki Tuncay Akkın, Volkan Narinç
Ankaraspor: Senecky, Ömer, Erhan, Ediz, Baki, Mehmet Çakır, Adem, Hürriyet, Bilal, Murat Tosun, Neca
Fenerbahçe: Volkan Babacan, Ali, Önder, Yasin, Roberto Carlos, Kazım, Selçuk, Emre, Uğur, Deivid, Güiza
MAÇTAN DAKİKALAR
Turkcell Süper Lig'deki Ankaraspor-Fenerbahçe karşılaşmasının ilk yarısı 0-0'lık skorla sona erdi.
9. dakikada Roberto Carlos'un yaklaşık 30 metreden attığı sert şutta, kaleci Senecky topu kontrol etti.
10. dakikada Mehmet Çakır'ın sağ taraftan arka direğe gönderdiği topa uygun durumdaki Neca kötü vurunca, meşin yuvarlak yandan auta çıktı.
17. dakikada Emre'nin sağ taraftan kullandığı köşe atışında arka direkte topla buluşan Güiza'nin cılız vuruşunda, meşin yuvarlak yan ağlarda kaldı.
20. dakikada Kazım'ın sağ taraftan getirip, ceza alanına gönderdiği topa Ömer ters bir vuruş yapınca, meşin yuvarlak üstten az farkla kornere çıktı.
21. dakikada Emre'nin sol kanattan kullandığı köşe atışında, penaltı noktası üzerindeki Yasin'in kafa vuruşunda yerden de seken meşin yuvarlağı kaleci Senecky kornere çeldi.
27. dakikada Kazım'ın ceza alanı sağ tarafından altıpas içine aktardığı topa Deivid'den önce kaleci Senecky müdahale etti ve tehlikeyi önledi.
Kalan dakikalar da gol getirmeyince, karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı.
İKİNCİ YARI
Turkcell Süper Lig'de Ankaraspor, Fenerbahçe'yi 1-0 yendi.
47. dakikada Ali, sağ kanattan getirdiği topu penaltı noktası üzerindeki Güiza'ya gönderdi. İspanyol oyuncunun kafa vuruşunda, top kaleci Senecky'de kaldı.
66. dakikada Emre'nin düşürülmesiyle kazanılan serbest atışı kullanan Wederson'un plase vuruşunda, top az farkla yandan auta çıktı.
72. dakikada Ömer'in sağ taraftan ceza alanındaki Adem'e gönderdiği topa bu futbolcu çok sert vurdu, ancak meşin yuvarlak yandan dışarıya gitti.
73. dakikada Mehmet Çakır kendi çabasıyla ceza alanı önüne dek getirdiği topa çok sert vurdu., Kaleci Volkan Babacan'a da çarpan meşin yuvarlak köşeden ağlarla buluştu: 1-0.
80. dakikada Vederson'un kullandığı köşe atışında savunmadan seken topu ceza yayı üzerinde önünde bulan Gökhan Emreciksin'in şutunda, top direğe de çarparak auta çıktı.
Kalan dakikalar da başka gol getirmeyince, karşılaşma Ankaraspor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.