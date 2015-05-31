Fenerbahçe başkanını seçiyor

Fenerbahçe Kulübü'nün seçimli olağan genel kurulunda başkan adayları Aziz Yıldırım ve Hulusi Belgü'nün yönetim kurulu listeleri belli oldu.

Ülker Sports Arena'da gerçekleştirilen genel kurulda, aidatlarını yatırıp oy verme yetkisine sahip 16834 üye toplam 21 sandıkta saat 17.00'ye kadar oy kullanacak.

Genel kurul üyeleri Aziz Yıldırım için sarı, Hulusi Belgü için mavi renkte basılan oy pusulalarını kullanacak. Başlama saati itibarıyla üyelerin kongreye büyük ilgi gösterdiği görülürken, kongre üyeleri başlama saatinden önce sandıkların önünde kuyruklar oluşturdu.

Aziz Yıldırım'ın listesinde mevcut yönetimden Tahir Perek, Turhan Şahin, Deniz Tolga Aytöre ve Yalçın Haker yer almadı. Yıldırım'ın yeni listesinde dikkati çeken isimler ise eski yöneticiler Murat Özaydınlı ile, kardeşi Ali Yıldırım oldu.

Yıldırım'ın listesinde şu isimler yer aldı:

Asil üyeler: Mithat Yenigün, Mahmut Nedim Uslu, Nihat Özbağ, Ender Alkaya, Murat Özaydınlı, İlhan Yüksel Ekşioğlu, M.Şekip Mosturoğlu, Ali Yıldırım, Ömer Temelli, İsfendiyar Zülfikari, Önder Fırat, Erhan Türkoğlu, Tahir Sarıoğlu, S.Ozan Balaban, Coşkun Bayrakta

Yedek üyeler: Hakan Dinçay, Ünal Uzun, Mehmet Selim Kosif, Metin Doğan, Mustafa Serdar Erkan, Selim Sapan, Cenk Başak, Barış Altuğ Aydil

Belgünün listesi

Hulusi Belgü'nün listesindeki isimler şu şekilde:



Asil üyeler: Abdullah Lemi Üçyiğit, R. Hakan Kodal, Aksel Butrosoğlu, Ahmet Öksüz, Edip Zelluh, Şaban Erdikler, Mehmet Işık Eyigüngör, Ali Rıza Tekin, Fuat Atalay, Mustafa Arslan, S.Rahmi Eyüboğlu, Onursal Kocatepe, Taner Güven, Kayacan Darcan



Yedek üyeler: Engin Aksoy, Ali Galip İlter, Göksel Özonay, Adem Köz, Ertuğrul Eren Ergen, R. Cüneyt Aytaç, H. Esra Kazancıbaşı Öztekin