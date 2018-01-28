T24 LogoT24 Logo
Spor

Fenerbahçe Başkanı Yıldırım, '1907 okula 1907 pota' projesi kapsamında Rize'de

FENERBAHÇE Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, Fenerbahçe Çocuk ve Gençlik Kulübü’nce yürütülen '1907 Okula 1907 Pota' projesi kapsamında Rize’nin İyidere ilçesi Hazar Çaysan İlkokulu’nu ziyaret etti

28 Ocak 2018 16:01

FENERBAHÇE Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, Fenerbahçe Çocuk ve Gençlik Kulübü’nce yürütülen \'1907 Okula 1907 Pota\' projesi kapsamında Rize’nin İyidere ilçesi Hazar Çaysan İlkokulu’nu ziyaret etti.
Başkan Aziz Yıldırım’ın, Hazar Çaysan İlkokulu’na gerçekleştirdiği ziyarette Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Metin Doğan’ın yanı sıra Rize İl Milli Eğitim Müdürü Ahmet Hamdi Yılmaz, İyidere Belediye Başkanı Ahmet Mete, Kalkandere Kaymakamı Sercan Yılmaz da hazır bulundu. Okul içerisinde düzenlenen törende yapılan teşekkür konuşmalarının ardından Ahmet Hamdi Yılmaz, Ahmet Mete ve Sercan Yılmaz’a üzerlerinde isimlerinin yazılı olduğu Fenerbahçe Futbol Takımı formaları hediye edildi. Rize İl Milli Eğitim Müdürü Ahmet Hamdi Yılmaz da bu sırada Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım’a plaket takdim etti. Daha sonra ise projes kapsamında Rize’de 16 okul adına temsili kurdele kesimi yapıldı.
YILDIRIM, RİZE FENERBAHÇELİLER DERNEĞİ’NİN YEMEĞİNE KATILDI
Bu arada bugün oynanacak Trabzonspor-Fenerbahçe maçı için Trabzon’a gelen Fenerbahçe Kulüp Başkanı Aziz Yıldırım, dün akşam Rize Fenerbahçeliler Derneği’nin verdiği yemeğe katıldı. Yıldırım’ın burada 4 Nisan 2015 tarihinde Trabzon’un Sürmene İlçesi’nde Fenerbahçe otobüsüne yönelik gerçekleştirilen silahlı saldırıda yaralanan kafileyi taşıyan otobüsün şoförü Ufuk Kıran ile bir araya gelerek bir süre sohbet ettiği öğrenildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
-Aziz Yıldırım’ın okula gelmesi
-Karşılama
-Törenden görüntüler
-Detaylar

HABER:TOLGA SAĞLAM, KAMERA:SELÇUK BAŞAR/RİZE-DHA

FOTOĞRAFL

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

FENERBAHÇE Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım FenerbahçeGençlik KulübünceOkulaPotaRizeninHazarBaşkan Aziz Yıldırımın HazarFenerbahçe Yönetim KuruluMetin DoğanınRizeMilli Eğitim Müdürü Ahmet Hamdi YılmazBelediye

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

İmamoğlu kayak tatili için "Benim tarzım bu, toplum da buna...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Acun Ilıcalı'dan Süleyman Soylu tepkisi: Şaşkınlıkla karşılıyorum...

Ahmet Hakan: "Allah belanı versin zerdeçal" diyorum, başka da bir...

Merkez Bankası 2020 yılı sonu enflasyon tahminini açıkladı...

Dünya Sağlık Örgütü Koronavirüs nedeniyle 'küresel acil durum' ilan etti...

Acun Ilıcalı, "Deprem için toplanan paranın tamamı AFAD'ın hesabına yattı"...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24