Fenerbahçe Başkanı Koç vefasını gösterdi, nikah şahidi oldu

Süheyla GÖZDERELİLER/YALOVA, (DHA)- FENERBAHÇE Spor Kulübü Başkanı Ali Koç, Fenerbahçe Kongresi’nde yaptığı konuşması ile dikkatleri üzerine çeken kongre üyesi Hasan Doğan’ın düğününe katılarak nikah şahitliği yaptı.

Fenerbahçe Spor Kulübü’nün kongresinde yaptığı konuşma ile dikkatleri üzerine çeken Fenerbahçe Kongre Üyesi ve Genç Fenerbahçeliler Yalova Sorumlusu Hasan Doğan’ın düğünü memleketi Yalova’da gerçekleşti. Hasan Doğan ile Rabia Üstün çifti, Safran Köyü’nde yapılan kır düğünü ile evlendi. Çiftin nikah şahitliğini ise Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç ve AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı ve Yalova Milletvekili Ahmet Büyükgümüş yaptı.

Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman’ın kıydığı nikahta konuşma yapan Başkan Koç, dünyaevine giren çifte mutluluklar diledi. Hasan Doğan’ın kongrede yaptığı konuşma ile damga vurduğunu kaydeden Ali Koç, \"Bugün sözümüzü tutmanın burada olmanın mutluğu içindeyiz. Hasan bana sorduğunda ben inşallah dedim. Seçilmezsek kesin geliriz, seçilirsek ne olur bilemeyiz demiştim. Nasip oldu. Hasan Doğan’la Fenerbahçe dolayısıyla yollarımız kesişti. Hasan Doğan ve Hasan Doğan gibiler sayesinde seçildik. Ama daha evveliyatı var. Bana bir e-mail atıp arkadaşlarıyla yardım etmek istediğini söyledi. Sağ olsun Hasan Doğan’ın hem seçim öncesi hem de seçim günü bize muhteşem desteği oldu. Biraz önce dediler ki siz bakmayın Hasan Doğan’ı milyonların izlediğine, yüz bin kişi videosunu indirdiğine. Hasan Doğan içine kapanık, naif, sessiz sedasız biridir dediler. Sessiz sedasız hali böyle ise statta nasıl olursun tahmin bile edemiyorum. İnşallah sağlıklı, mutlu bir yaşantınız olsun\" dedi.

Ali Koç, evlilik cüzdanını çifte takdim etti. Damat Hasan Doğan ise Başkan Koç’a, Yalova Belediyesi İbrahim Müteferrika Kâğıt Müzesi’nde el emeği olarak Şükrü Saraçoğlu Stadyumu’ndaki çimlerinden üretilen kâğıt hediye etti.

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