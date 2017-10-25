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Spor

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'a hapis istemi!

Savcılık ayrıca Yıldırım'ın seyirden yasaklanmasını da talep etti

25 Ekim 2017 20:07

Hakkında Yakın Doğu Üniversitesi Basketbol Kulübü Başkanı Işık Eyigüngör ile birlikte karşılıklı darp ve hakaret soruşturması açılan Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım’ın 4 aydan 1 yıla kadar hapsi istendi.

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım ile Yakın Doğu Üniversitesi Basketbol Kulübü Başkanı Işık Eyigüngör’ün İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen karşılıklı darp ve hakaret soruşturması tamamlandı.

Skorer’den Musa Kesler’in haberine göre Savcılık, hazırladığı iddianamede Aziz Yıldırım’ın ‘kasten yaralamak’ suçundan 4 aydan 1 yıla kadar hapsini istedi.

Savcılık ayrıca Yıldırım’ın 6222 sayılı Sporda Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun’un 18/1 maddesince seyirden yasaklanmasını da talep etti. İddianamede Işık Eyigüngör’ün de ‘kasten yaralamaya teşebbüs’ suçundan cezalandırılması istendi.

Uzlaşmayı kabul etmemişlerdi

İddianame mahkemeye gönderildi. Aziz Yıldırım ve Işık Eyigüngör uzlaşmayı kabul etmemişti. Eğer yargılama sonunda mahkeme, iddianamede talep edilen şekilde ceza verirse Aziz Yıldırım, aldığı cezanın infazından itibaren bir yıl boyunca maçları ve antrenmanları izleyemeyecek, spor alanlarına da giremeyecek...

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