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Spor

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım için 5 yıla kadar hapis istemi

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım hakkında ‘rüşvet iddiasıyla hakaret’ suçlamasıyla hazırlanan iddianame kapsamında 1 yıl 8 aydan 5 yıl 4 aya kadar hapis cezası istendi

15 Ağustos 2013 16:14

Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım hakkında hâkim Dilek Gökkoyun ve kulüp üyesi Recep Özcan'a hakaret ettiği gerekçesiyle yürütülen soruşturma tamamlandı.

Aziz Yıldırım hakkında toplam 1 yıl 8 aydan 5 yıl 4 aya kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı.

 

Rüşvet iddiasıyla hakaret suçu

 

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianameye göre, Yıldırım’ın 27 Haziran tarihinde Kadıköy’de düzenlediği basın toplantısında hakim Dilek Gökkoyun ve Fenerbahçe Spor Kulübü eski Asbaşkanı Recep Özcan’a hakaret ettiği belirtildi.

Doğan Haber Ajansı’ndan Arzu Kaya’nın haberine göre, basın suçlarından sorumlu savcı Sıddık İlgar’ın hazırladığı iddianamede, Yıldırım’ın Recep Özcan tarafından mahkeme hakimi olan Dilek Gökkoyun'a rüşvet vermek suretiyle söz konusu mahkeme kararını aldırdığını, Yıldırım hakkında tedbir karar veren hakim Dilek Gökkoyun'un da rüşvet almak suretiyle kararı verdiğini dile getirdiği yönünde ifadelerinin olduğu belirtildi. Yıldırım’ın Recep Özcan’a basın yoluyla hakaret ettiği gerekçesiyle 4 aydan 2 yıl 8 aya kadar, kamu görevlisi olan Dilek Gökkoyun’a basın yoluyla hakaret ettiği gerekçesiyle ise 1 yıl 4 aydan 2 yıl 8 aya kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı. İddianamenin kabulü ile Yıldırım, Sulh Ceza Mahkemesi’nde hâkim karşısına çıkacak.

 

Basın toplantısında konuşmuştu

 

Yıldırım'ın 27 Haziran tarihinde düzenlediği basın toplantısında, "Yani elimde yaptığı hadiselerle ilgili işte Konya'daki hâkime para vermişler. Çıkmışlar gitmişler. Yine savcılık hâkimlerle uğraşmışlar. Çok söylenecek söz yok burada yani", "Bizlerin hakkında Fenerbahçe'yi yönetemeyeceğimiz şeklinde kararlar almaya çalışıyorlar maalesef hâkimlere ve diğer şeylere rüşvete alışkın olduğu için de bu kararı alabiliyor" ve "Türkiye'de bundan sonra şirketlerin başındaki her yerdeki insanları bir hâkim bulup ayarlarsanız alırsınız. Bak ayarlarsınız diyorum ayıp ya biz yargıya burada güvenemeyecek miyiz yani" şeklinde sözler sarf ettiği belirtiliyor.

 

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