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Spor

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, Bağdat Caddesi'ni gezip broşür dağıttı

Fenerbahçe, Yandex ve Hedef 1 Milyon Üye kampanyası tanıtımı Kadıköy Bağdat Caddesi’nde yapıldı

02 Eylül 2015 23:56

Bağdat Caddesi’ne giden Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, futbolculardan Volkan, Diego, Josef, Meireles, Mehmet Topuz, Fabiano ve beraberindekiler, Suadiye’ye kadar dükkan ve mağazaları tek tek dolaştı. Fenerbahçe kafilesi halkla bir araya gelip sarı lacivertli kulübün projeleri için destek istedi.

Fenerbahçe, Yandex ve Hedef 1 Milyon Üye kampanyası tanıtımı Kadıköy Bağdat Caddesi’nde yapıldı. 

Fenerbahçe kafilesi gezi boyunca Yandex ve 1 milyon üye projelerini halka anlattı. İşyerlerini ziyaret eden Yıldırım ve beraberindekiler broşür dağıtı. 

Başkan Aziz Yıldırım girdiği mağazalarda ve dükkanlarda Fenerbahçe Yandex arama motoru kullanılıyor mu diye kontrol etti. Kullanmayanların bilgisayarlarına kendi arama motorlarını yüklettirirken, esprili konuşmalar da yaşandı. 

Gezi sırasındaki en ilginç diyaloglardan biri de Yıldırım'ın bir bankaya girmesiyle yaşandı...

A.Y: Kapatın burayı işlem yapacağım.

- Memur: Başkanım sizin hesabınıza girelim.

A.Y: Benim hesapta para yok

- Banka memurları: Biz üye olmak istiyoruz başkanım.

A.Y: Sadece Fenerbahçe taraftarları üye olabilir, diğer kulüp taraftarlarını istemiyoruz. (Bankanın yedi çalışanı o an üye yapıldı)

Sarı lacivertli futbolcular ise gezi sırasında tanıtım broşürlerini vatandaşlara elden verdi.

Başkan Aziz Yıldırım ise her mekana girişte ilk gördüğü kişiye, “Fenerbahçe Yandex kullanıyor musun?” diye sordu.

Bir cafede genç bir kız, "Aziz bey ben Galatasaraylıyım. Sevgilim nedeniyle Fenerbahçeli olucaktım ama beni terk etti. Hala, Galatasaraylıyım" dedi. Yıldırım, “Sana hemen Fenerbahçeli birini bulalım. Talip olan var mı?” cevabını verdi.

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