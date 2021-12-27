Fenerbahçe Başkanı Ali Koç: Hukuki açıdan yapacaklarımız var; bu sürecin maddi ve manevi telafisi için çalışacağız

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Yargıtay 5. Ceza Dairesi'nin "Futbolda Şike Davası"nda verdiği beraat kararıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Başkan Koç, FB TV canlı yayınında yaptığı açıklamada, "Beklediğimiz karar çıktı. 27 Aralık 2021, Fenerbahçe'nin tarihi günlerinden biri. 3 Temmuz'da başlayan süreç tam 10 sene sonra zaman aşımına birkaç ay kala tamamlanmıştır. Bunu büyük bir coşkuyla karşılıyoruz. Her zaman 'Haklıyız' dedik. Büyük bir mücadele verdik. Hukuksuzluğa karşı hukukun galip geldiği bir gündür. İyi olanlar, hak edenler ve hakkı yenenler kazanmıştır. Bu süreç temizlenmiştir." ifadelerini kullandı. Programda Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Fenerbahçe'ye yazdığı mektupla ilgili de konuşan Koç, "Ben Cumhurbaşkanımıza bir kez daha saygı ve sevgiyle şükranlarımı sunmak istiyorum. Bu mektup çok değerlidir, tarihi niteliği vardır. Müzemizde de her zaman yer alacaktır" dedi.

Beraat eden Fenerbahçe Kulübünün eski başkanı Aziz Yıldırım ile yöneticiler Şekip Mosturoğlu, İlhan Ekşioğlu, Tamer Yelkovan ve Cemil Turan'ın arasında yer aldığı 21 kişiye "Geçmiş olsun" dileğinde bulunan Ali Koç, "Özellikle de Fenerbahçe camiasına 'Geçmiş olsun' diliyorum. Fenerbahçe o günlerde çok yalnız bırakılmıştır. Bu camia kendi gücüyle, duruşuyla ve gerçekleriyle yapayalnız ve dimdik ayakta durdu. Başka camialarda bunlar yaşansa böyle olmazdı. Bu camia müthiş bir mücadele verdi. Fenerbahçe, camiasına, başkanına ve yöneticilerine sahip çıkmasa bu iş böyle olmazdı. Masumiyetimiz hukuk kararıyla kanıtlanmıştır." şeklinde görüş belirtti.

"Fenerbahçe bu süreçten alnının akıyla çıktı ama çok sıkıntı yaşadı." diyen başkan Koç, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bazı kesimlerin bir karar vermesi gerekiyor. Terör örgütünün mü, devletin mi yanında olacaklar? Çok uzun bir hukuk mücadelesi verildi. Neticesinde bu karar kesindir. Keşke böyle bir zaferi konuşuyor olmasaydık. Fırtınalar tekneyi yıpratır ama güverteleri temizler. Bizde de böyle oldu. Güvertede artık pislik kalmadı. Bu iş burada bitmiyor. Bundan sonra da mücadelemiz sürecek. Cumhurbaşkanımız durumumuzu en iyi anlayan insanlardan biri. Sayın Cumhurbaşkanımız içiniz rahat olsun. Durumumuzdan taviz vermeden devam edeceğiz. Bu süreçte sizin de gösterdiğiniz liderlik bizim için çok önemli. Bir kez daha şükranlarımızı sunmak istiyorum."

Bundan sonraki süreçte haklarını aramak için hukuki adımlar atacaklarını aktaran Koç, "Avrupa çapında bilgilendirme yapmamız lazım. Hukuki açıdan yapacaklarımız var. Buna Türkiye Futbol Federasyonu da dahil. Şu aşamada UEFA'ya gidemeyiz. Bu sürecin maddi ve manevi telafisi için çalışacağız. Camiamıza hayırlı ve uğurlu olsun. Artık kimse bu konuyu üzerimizde soru işareti olarak tutamayacaktır. FB TV, eski başkanımız ve yöneticilerimizin emirlerindedir." diye konuştu.

"Bu Fenerbahçe’yi aşmış bir olaydır. Bir sürü insan sırf bir kupa için bunları yaşamış Fenerbahçe’ye dil uzatmaktadır"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Fenerbahçe'ye yazdığı mektubun gösterilmesinin ardından konuşan Koç, "Burada satır arasını okuduğunuz zaman çok önemli mesajlar var. Demin seslendiğim kesime sesleniyorum tekrar. Okuyacağım: ‘Bu sürecin hem en canlı şahitlerinden hem de en büyük mağdurlarından biri hiç şüphesiz Fenerbahçe Spor Kulübü’dür.’ Bunu ben söylemiyorum, Cumhurbaşkanımız söylüyor. ‘FETÖ’nün yargı marifetiyle Türk futbolunu dizayn etme girişimi Fenerbahçe camiasının dik duruşu sayesinde başarısızlığa uğramıştır.’ Belki de diğer kulüplerin de bize teşekkür etmesi gerekebilir. Bizden başlayan süreç ilerleseydi, başarılı olsaydı diğer kulüplere de sirayet edecekti. Ben Cumhurbaşkanımıza bir kez daha saygı ve sevgiyle şükranlarımı sunmak istiyorum. Bu mektup çok değerlidir, tarihi niteliği vardır. Müzemizde de her zaman yer alacaktır. Aslında yaşadıklarımızı ok güzel özetleyen bir mektuptur. Şuraya bakar mısınız; ‘Örgütün demokrasimize ve istiklalimize yönelik hamlelerinin çoğunun hakim kalmasında Fenerbahçe’nin yürüttüğü hak arama çabasının önemli pay vardır.’ Yani bu Fenerbahçe’yi aşmış bir olay. Hala bir kupa için… Ve buna ne yazık ki söz konusu camianın siyasetçisi, belediye başkanı seviyesindeki kişileri, bir sürü insan sırf bir kupa için bunları yaşamış Fenerbahçe’ye dil uzatmaktadır. Biz çoğu zaman sessiz kaldık, hukukun sonuca varmasını bekledik. Daha fazla nefret tohumları da ekmek istemiyoruz. Bu olay özellikle bazı camialar arasında sosyolojik olarak tahribat yapmıştır. Bu olay camialar arası yıllarca tamir edilemeyecek tahribatlar yapmıştır. Halkımızın arasında… Ne yazık ki. Bizi birbirimize düşürmüştür bu haksız, hukuksuz süreç. Dolayısıyla Cumhurbaşkanımıza bir kez daha teşekkür etmek istiyorum" ifadelerini kullandı.