T24 LogoT24 Logo
Spor

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Meral Akşener'i ziyaret etti; Akşener'e forma hediye edildi

Ali Koç, Akşener'e üzerinde "Meral Akşener" isminin yazılı olduğu Fenerbahçe forması hediye etti

24 Aralık 2020 20:32

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç ve beraberindeki heyet, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i ziyaret etti.

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Parti Genel Merkezi'nde basına kapalı gerçekleştirilen ve yaklaşık 1 saat süren ziyarette Ali Koç, Akşener'e üzerinde "Meral Akşener" isminin yazılı olduğu Fenerbahçe forması hediye etti.

Görüşmede, İyi Parti Genel Sekreteri Uğur Poyraz ve İyi Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan da hazır bulundu.

 

ETİKETLER

iyi partimeral akşenerfenerbahçe
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24