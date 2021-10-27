Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile taraftar arasında gerginlik

EuroLeague'de Fenerbahçe Beko'nun son saniye basketiyle Barcelona'ya kaybettiği karşılaşma sonrası Ali Koç ile bazı taraftarlar arasında gerginlik yaşandı. Taraftarların tepkisiyle karşılaşan Koç, bir taraftar ile diyaloğa girdi ve aralarında gerginlik yaşandı.

HY Avrupa Ligi'nin 6. haftasında Fenerbahçe Beko, sahasında İspanya'nın Barcelona takımına son saniye basketiyle 76-74 mağlup oldu.

Karşılaşmayı Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda izleyen ve son topta yedek oyuncuların yanına gelen Ali Koç'a mücadelenin bitiminin ardından taraftarlardan tepki geldi.

Ali Koç, bazı taraftarlarla sözlü diyaloğa girdi ve aralarında kısa süreli gerginlik yaşandı. Ali Koç'un taraftarla girdiği diyalog sonrası tribünlerden 'Takımla ilgilen Başkan' diye tepki sesleri de yükseldi.

Ali Koç ve yönetimi, pazar günü Aytemiz Alanyaspor'a kaybedilen 2-1'lik mücadelenin ardından Ülker Stadyumu'ndaki taraftarlar tarafından istifaya davet edilmişti.