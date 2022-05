Fenerbahçe Başkanı Ali Koç: Her türlü rezilliğin ortalığa döküldüğü bir sezon yaşıyoruz

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, "Sezon başından beri birkaç başkanın ve TFF yetkilisinin elinde oyuncak olan Türk futbolu, yapısı, MHK'si, hakemleri, sonuçları tayin edilen ya da edilmeye çalışılan maçlar, kaosa sevk edilen toplum gündemi ve her türlü rezilliğin ortalığa döküldüğü bir sezon yaşıyoruz" dedi.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Türkiye Futbol Federasyonu'nun hakem kararları ve gündeme dair düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Ali Koç'un açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

"8 Mart'ta alınan karar, tüm ülke futbolunu karman çorman hale getiren bir adımdır. Ne kadar endişeli olduğumuzu paylaşmakta, üzülerek de haklı çıktığımızı görüyoruz. Trabzonspor maçından önce yapmış olduğumuz açıklamada endişelerimizi dile getirmiştik. Ardından TFF'nin hakemlerle ilgili aldığı karar, ülke futbolunu karmakarışık haline getirdi. Endişelerimizde ne kadar haklı çıktığımızı görüyoruz. Hazırlanırken zorluk çektim. O kadar malzeme var ki, o kadar çok akıl tutulması olan Türk futbolunda yaşanan gariplikler var ki... Hangi birini paylaşacağıma halen karar verebilmiş değilim."

"Türk futbolunda kaos var"

"Türk futbolunda nasıl bir ortam var? Karmaşa var mı, var. Kaos var, kayırma var, adaletsizlik var, belirsizlik var, güvensizlik var. Yoğun lobi ve yoğun dedikodu var. Kazanmak için her yol mübah sayılıyor. Geçen sezon yaşadığımız, hakem hataları bile demekten imtina ediyorum çünkü hafif kalır, hakem faciaları nedeniyle 12 ile 15 puan arasında alenen gasp edildi. Bu puan kayıpları, gri pozisyonlardan da değil. Açık ve net pozisyonlardan kaybettiğimiz puanları söylüyorum.

Türk futbolu paydaşlarının bizimle aynı noktaya gelmesi ve sistemin aktörlerini sorguluyor olması, gelecek için bir nebze de olsa umut vericidir. Bu kültür, sistem devam ettikçe baş aşağı gitmekten başka bir alternatifimiz yoktur. Geçtiğimiz sezon hakem faciaları nedeniyle 12 ile 15 puanımız gasp edildi. Bu puan kayıpları, gri pozisyonlardan da değil, gri pozisyonlarda eklenince sayı daha da yukarı çıkıyor."

"Fenerbahçe, bu sistemin en büyük mağdurlarından biridir"

"Birleştiricilikten uzak, toplumu ayrıştırmaya hizmet eden bir durumdadır. Fenerbahçe, bu sistemin en büyük mağdurlarından biridir. Fenerbahçe, yıllardır istikrarlı bir şekilde bu yaşanan sorunları da dile getirmektedir."

"Yüreğiniz varsa savcılığa başvurun ve hakkımızda soruşturma başlatın"

"Fenerbahçe nefreti, TFF'nin damarlarına öyle sirayet etmiş ki, Fenerbahçe bir açıklama yaptığında, açıklamanın mürekkebi kurumadan apar topar cevap verip, tehdit etme cüretini gösterdiler. Geçen hafta olduğu gibi. Ulusal kanallardan birinde yorum yapan eski hakem yorumcusu, 'Fenerbahçe'ye karşı tutum var. Hakem camiasından birileri Fenerbahçe'yi şampiyon yapacak. Yemin ederek söylüyorum.' dedi. Bu hayal de olabilir, bu aynı zamanda gerçek bilgilere dayanan bir haber de olabilir.

Yüreğiniz varsa savcılığa başvurun ve hakkımızda soruşturma başlatın. Neye istinaden savcıları göreve çağırıyorsunuz? Sorumlu, adil, herkese eşit olması gereken bir TFF yönetimi böyle bir iddiayı hızlı bir refleksle, ilgili kurumların harekete geçirmesi gerekirdi. Bu sadece Fenerbahçe için değil zan altında bırakılan hakemlik camiası için de yapılmalıydı.

Yeri gelir TFF başkanı, durumu kişiselleştirir. TFF, durumu açıkça ortaya koymaktadır. Hal böyleyken tek yol, bu köhnemiş yapıyla mücadele etmek ve Türk futbolunu bu zihniyetten kurtarmak için var gücümüzle mücadele etmektir. Bir hamle, bir reaksiyon, bir refleks gelmedi. Ta ki biz başvuru yapana kadar. Sonrasında dostlar alışverişte görsün diye bir açıklama yapıldı. Göreve geldikten sonra 10 açıklamamıza saatler içerisinde yanıt verdiler. Başka hiçbir kulüp yok böyle bir istatistiğe sahip olan. TFF, bize karşı bariz hatalar yapan hakemlerini ödüllendirir.

Son maçımız... Hakem ataması, hafta içi yapıldı biliyorsunuz. Hepimiz biliyoruz, 4 büyükler arasındaki mücadeleler, puan tablosu nasıl olursa olsun son derece gergin ve zor maçlardır. Trabzonspor maçının tarihi, 16 Şubat'ta açıklandı ve 3 Mart 23.55'te hakem açıklandı. Aynı gece, Zorbay Küçük, Alanyaspor-Gaziantep FK maçını yönetti ve bu maç uzatmalara gitti. 23.00 sularında maç sonuçlandı. 23.22'de, hafta sonu oynanacak maçla ilgili TFF, Zorbay Küçük'e tebligatını yaptı."

"Zorbay Küçük'ün atanmasının müdahale sonucu olduğunu düşünüyoruz"

"Fenerbahçe-Trabzonspor maçına Zorbay Küçük'ün atanmasının müdahale sonucu olduğunu düşünüyoruz. Biz bir müdahale olduğunu düşünüyoruz. İnşallah müdahale yapılmıştır. Aksi tadirde, olmadıysa son derece amatör, kifayetsiz, beceriksiz bir yaklaşım.

Rahatsızlığımızın nereden kaynaklandığını belirtelim. İşini doğru, becerikli yapan, geleneklerine, teamüllerine sadık kalan bir anlayışla bu atama yapılsaydı, konuların böyle gerçekleşmesi söz konusu değildi. Zorbay Küçük, hem mental hem de fiziksel olarak bir maç öncesinde en çok dinlenmeye ihtiyacı olan hakemlerden biri. O gece Alanya'da kalıyor, ertesi gün Adana'ya geçiyor ve sonra İstanbul'a geliyor. Dinlenmesi için 72 saatten az süre var. Bu hakemin gerek fiziken gerek öfke kontrolü açısından ciddi zaafları olduğu bilinir. Zorbay Küçük, hakemler arasında en çok sakatlanan hakemlerden biridir. Kendisi 1 kez 1 yıl, 1 kez de 6 ay olmak üzere sahalardan uzak kalmıştır.

Maç bittikten 20 dakika sonra o hakem başka bir maça atanıyorsa, o maçtaki gözlemci raporunun bir kıymeti yoktur. Bu maçın gözlemcisi, Ahmet İbanoğlu, gözlemci operasyonunda liste dışı kalan isimlerden biri. MHK Başkanı, bu operasyonun aylardır yürütüldüğünü söylüyor. 2 gün sonra görevine son vereceğin bir gözlemciyi, nasıl ve neden atadınız? Geçen maç, ilk maçın özetiydi. İlk maçta öndeydik, maçın hakimiydik, son derece garip bir kırmızı kartla maçtan koptuk. Bu kez benzer bir senaryoya maruz kaldık. Berabereyken ve açık ara maçın hakimiyken uzatmalarla 82 dakikayı 10 kişi oynadık. Çocuklara helal olsun.

Bununla beraber alt liglerde yönettiği birçok maç sonrası kulüpler MHK'ye üslup ve davranışları konusunda şikayetlerde bulunmuştur. Birkaç Süper Lig maçında da hatırlayacağınız üzere polemiğe girmiştir. Dinlenmeye en çok ihtiyaç duyan hakemdir. Türk hakemlik müessesesi, son 4 ayda yaşadığını yaşamamıştır. Hakemlerden en muzdarip kulüp olarak yeri geldiği zaman hakemlere sahip çıkmasını biliriz. Bu ligin sağlıklı tamamlanması için, hakemlerin içinde bulunduğu psikoloji büyük risk oluşturmaktadır.

Futbola güvenin kalmadığı bir hale geldik. TFF'nin basiretsiz yönetimi nedeniyle oynanacak maçların ve sonuçlanacak ligin kıymeti kalmadı demeyeyim de yerlerde diyeyim. Her rezilliğin ortaya döküldüğü bir sezon yaşıyoruz. Hakemlerin görevden el çektirilmesiyle, garip ilişkiler saklanamaz oldu. Liyakat yerine biatın talep edildiği, performans yerine hakem kullanışlığın öne çıktığı, biat etmeyenlerin sorun yaşayacağı... VAR hakemi Mete Kalkavan, hakemi çağırıyor. Hakemin VAR'a giderken vücut dilini hatırlayın. Aynı Mete Kalkavan, benzer pozisyona kart vermedi bir önceki hafta Kasımpaşa maçında. Konyaspor - Beşiktaş maçında Konyalı oyuncuyu sarı kartla cezalandırdı. Ülkenin bir şehrinin tüm ülkeden büyük sayıldığı bir düzen içindeyiz."

"Süper Lig'de bir tane kulüp yoktur ki hakemlerden şikayet etmesin"

"Süper Lig'de bir tane kulüp yoktur ki hakemlerden şikayet etmesin. Diğer bir konu, bu kangrenin ivedilikle çözülmesi konusunda da hemfikiriz ama yöntemlerde hemfikir olduğumuzu söyleyemeyiz. İrfan Can'a kırmızı kart verildi. Malum kişi dışındaki tüm otoriteler yanlış dedi. Kırmızı kart, minimum 2 maç. Ancak, PFDK 1 maç vererek hakem kararının ne kadar yanlış olduğunu gösterdi. Buna rağmen Zorbay Küçük bu hafta maç alıyor

Bu kararın aylarca yapılan bir çalışma sonucunda olduğunu düşünmüyoruz. Aylarca yapılan bir çalışma sonucunda bunun olduğunu düşünmüyoruz. Sayın başkan, ben yaptım ve ben sorumluyum diyor. Hakemlerle bir online toplantı yapılıyor, seminer diyelim. MHK başkanı, orada Fırat Aydınus'u görüyor. Sakal bırakmışsın, hayrola diyor. O da şu mealde cevap veriyor, yüzümü ve vücudumu dinlendiriyorum diyor.

Trabzonspor-Yeni Malatyaspor maçını yönetmiş, 5 hafta dinlendiriliyor. Neden dinlendiriliyorsun diyor MHK başkanı, Fırat Aydınus da ben bunu size soracaktım diyor. 27 hakem önünde bu şekilde konuşmanın da gizli olmayacağı belli. Halil Umut Meler ve Arda Kardeşler... Belki değişimde haklılar ama yapış şekilleri o kadar kötü ki. Hafta sonu atandıkları maçları kabul etmediler, bunu herhalde biliyorsunuzdur. Hakemlerin telefonlarında bir sistem var, oraya bir link geliyor."

"Listede kalanların, gidenlerin sıralamasına bakın; bir mantık yok"

"Sezon başından beri birkaç başkanın ve TFF yetkilisinin elinde oyuncak olan Türk futbolu, yapısı, MHK'si, hakemleri, sonuçları tayin edilen ya da edilmeye çalışılan maçlar, kaosa sevk edilen toplum gündemi ve her türlü rezilliğin ortalığa döküldüğü bir sezon yaşıyoruz.

Hakemlerin görevden el çektirilmesiyle, garip ilişkiler saklanamaz oldu. Liyakat yerine biatın talep edildiği, performans yerine hakem kullanışlığının öne çıktığı, biat etmeyenlerin sorun yaşayacağı...

Halil Umut Meler ve Arda Kardeşler, hafta sonu atandıkları maçları kabul etmediler. Gözlemciler, boşuna gözlemci raporu hazırlamasınlar. O kadar az sayıda hakem kaldı ki, hakemlere maç vermek zorundalar. Bu yeni ortamda gözlemci raporunun da bir önemi kalmayacak gibi görünüyor." Şu an yapılan hakem mühendisliğinin çok daha kabul edemeyeceğimiz sebep ve saiklerle yapılmasıdır. Her şeyin bir zamanı vardır. Şeklen de yanlıştır.

Dolayısıyla bu hamle aylar süren bir çalışma da olsa niyetini sorgulamadan geçemiyoruz. Bu dönüşümü, reformu yapanların niyetlerinde soru işaretlerimiz olduğu için. Fenerbahçe hakemlere sahip çıkıyor, demek ki hakemlerden muzdarip değil' anlamını çıkarmayın. Her şeyden çok biz performans, hesap verilebilir vs vs. hepsini istiyoruz. Bizim istediğimizden her geçen gün daha uzağa gidiyor sistem

Kangren haline gelen hakem sorunlarını çözme refleksinden uzak, yeterli liyakate sahip olmayan kişiler tarafından işine geldiği zaman kulüpleri sürecin içine sokarak, işine gelmediğinde çıkararak yapanlarla olmayacaktır. Tecrübesizlik, özensizlik, amatörlük... Ne derseniz deyin. Açıklanan listeye ve bu sezon başındaki listeye bakın. Süper Lig hakemleri, plaka sıralamasına göre yapılır veya kıdeme göre. Listede kalanların, gidenlerin sıralamasına bakın. Bir mantık yok."

"MHK Başkanı iyi ki açıklama yaptı ama keşke yapmasaymış"

"MHK Başkanı iyi ki açıklama yaptı ama keşke yapmasaymış. Akıllarda soru işareti bıracak söylemlerde bulundu. Kaos yeni bir boyuta taşındı. Düşüncesinde ve davranışında hür olmayan bir hakem, doğru karar veremez. Bu söylemin altına imza atarım. Vay vay vay... Demek ki yıllardır rahat ve hür olmayan hakemler tarafından yönetiliyormuş maçlar. Bu söylenir mi? Gerçekse bile söylememen lazım. Rahat ve hür karar alamayan hakemleri eledik...' Listeye bakıyorum. Listenin dışında kalanlar, sanki çok daha hür ve dik, listede kalanları ise çok daha kullanılmaya müsait tarzda hakemler olduğunu gördük. Kimseyi zan altında bırakmak istemiyorum."

"Bu maçların akıbeti ne olacak, saymayacak mıyız?"

"Bu maçların akıbeti ne olacak, saymayacak mıyız? Tekrar incelemeye mi alacağız. Sadece son hafta, liste dışı kalan 4 hakem tarafından maç yönetildi. Bunu sadece Fenerbahçe sormamalı, aklı selim herkes sormalı. Dört takım yarışsaydı bu kararı alabilir miydiniz' sorusuna, 'Puan farkı doğrudan etken değil ama etkenlerden biri bu' cevabını verdi. Bu ne demek biliyor musunuz? Ligin sadece zirvesine odaklanmışlar, düşme ve Avrupa hattındaki yarışın farkında değiller.'"

"Düşen takımlardan biri başvursa, 'Bu sezon şaibelidir' dese ne olacak?"

"Kimseyi zan altında bırakmak istemiyorum. Düşen takımlardan biri başvursa, 'Bu sezon şaibelidir' dese ne olacak? Haksız mı olacak? Kendi kendinize diyorsunuz ki, şu kadar maç yöneten hakemler hür vicdanlarıyla karar vermiyorlar. Bu maçların akıbeti ne olacak, saymayacak mıyız? Tekrar incelemeye mi alacağız. Sadece son hafta, liste dışı kalan 4 hakem tarafından maç yönetildi. Bunu sadece Fenerbahçe sormamalı, aklı selim herkes sormalı"

Bir önceki MHK'nın yedek üyesi olan bir kişinin MHK başkanı olduğu görülmemiştir. Hakemlik tecrübesi de çok sınırlı. Biz, 10 maç tespit ettik. 2002 yılında yaşanan etik dışı bir iddia sonucunda hakemlik kariyeri sona ermiş, bundan 20 yıl sonra MHK'nın başına geçmiştir. MHK Başkanvekili Ahmet Şahin kimdir? Ahmet Şahin Bey'in hakemlik kariyeri yok denecek kadar azdır. Alt liglerde gözlemcilik ve 4-5 maç yönetmişliği var. Süper Lig tecrübesi olmayan birisi MHK Başkan Yardımcısı konumunda"