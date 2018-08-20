Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, havaalanındaki 10 dakikalık konuşmada kimleri uyardı?

Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç'un Yeni Malatya ile olan maçın ardından Volkan Demirel ve Mehmet Topal'a tepki gösterdi.

Habertürk muhabiri Ahmet Selim Kul'un haberine göre, Malatya yenilgisi sonrası kaptanlar Volkan Demirel ve Mehmet Topal ile havaalanında 10 dakikalık bir görüşme yapan başkan Ali Koç, "Kimsenin bu taraftarı üzmeye hakkı yok. En kısa sürede kendinize çeki düzen verin. Biz iyi bir takımız ve bu sezon ligi şampiyon bitirmek zorundayız. Herkes bu bilinçle hareket etsin" diyerek fırça attı.

Spor Toto Süper Lig'in ikinci haftasında Yeni Malatya deplasmanında alınan yenilgi başkan Ali Koç'u oldukça sinirlendirdi... Şampiyonlar Ligi'ne veda edilmesinin ardından oldukça üzülen ve aynı üzüntüyü Malatya yenilgisi sonrası da yaşayan başkan Koç, faturayı kaptanlar Volkan Demirel ve Mehmet Topal'a kesti...

Kafile İstanbul'a dönmek için havalimanına geldiği sırada iki oyuncuyu bir odaya çeken ve burada yaklaşık 10 dakika kadar bir görüşme gerçekleştiren Ali Koç'un, "Bu takımın iki önemli parçasısınız, takım kaptanlarısınız. Ancak sahada sizi tanıyamıyorum. Sadece siz değil, birçok oyuncu aynı şekilde… Kendinize çeki düzen verin ve en kısa sürede toparlanın. Takıma da aynı şekilde kendilerinden memnun olmadığımı iletin. Taraftarımızı üzmeye hakkımız yok. Beklentileri karşılamak zorundayız. Biz iyi bir takımız ve bu sezon ligi şampiyon bitirmek zorundayız. Herkes bu bilinçle hareket etsin" dediği öğrenildi. Bu görüşmenin ardından Volkan ve Mehmet Topal'ın oldukça moralsiz olduğu görüldü. Play Video



