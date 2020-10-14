Fenerbahçe Başkanı Ali Koç: Harcama limitleriyle ilgili AYM'den olumlu karar çıkmazsa AİHM'e gideceğiz

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, spor medyasının temsilcileriyle bir araya gelirken, harcama limitleriyle ilgili tahkim kurulu kararını Anayasa Mahkemesi'ne taşıdıklarını söyleyerek AİHM'i işaret etti.

Koç, bugün medya organlarının spor müdürleri ve bazı spor yazarlarıyla bir araya geldi. Yeni sezon için yaptıkları transferlerden bahseden Koç, "Transfer önemli ama takım olmak daha önemli. Geçmiş yıllara göre daha iyi bir hava yakalandı, aile ortamı var. İyi yoldayız, umutluyuz" dedi.

''AYM olmazsa AİHM''

Harcama limitleriyle ilgili de konuşan Koç, Tahkim Kurulu'nun limitlerle ilgili kararını Anayasa Mahkemesi'ne taşıdıklarını söyleyerek, "Oradan da sonuç alamazsak AİHM'e gideceğiz" ifadesini kullandı.

Emre Belözoğlu'nun ünvanı neden açıklanmadı?

Emre Belözoğlu için, "Mukavelesi gönüldendir" diyen Koç, "Geçen sene kaptanlık, liderlik yaptı. Bu süreçte Emre'nin kıymetini, değerini daha iyi anladık. Bazı transferleri hoca çok istedi, bazılarını Emre istedi, bazıları da ortak akılla oldu. Tecrübesiz olmasına rağmen çok tecrübeli gibi davrandı, beni çok etkiledi. Emre üzerine düşeni fazlasıyla yerine getirdi" diye konuştu.

Koç, Belözoğlu'nun ünvanının neden açıklanmadığıyla ilgili soruya ise "Yoğunluk vardı, transferlerin bitmesini bekledik. Hakettiği bir tören yapmak istedik. 1-2 haftaya açıklanır" şeklinde yanıt verdi.

''Takımın maliyetini 35-40 milyon Euro'ya düşüreceğiz''

Her yıl 18 transfer yapmanın sağlıklı olmadığını belirten Koç, "Takımın maliyetini 35-40 milyon Euro'ya düşüreceğiz" dedi.

Banka borçlarıyla ilgili görüşmelerin devam ettiğine de değinen Ali Koç, "2 yılı geri ödememesiz toplam 9 yıllık bir plan üzerinde uzlaşma sağlamak üzereyiz. 6-7 hafta sonra görüşmeler tamamlanır diye tamamlanır diye tahmin ediyorum" ifadelerini kullandı.