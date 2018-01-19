T24 LogoT24 Logo
Spor

Fenerbahçe başkan adayı Ali Koç'tan mevcut yönetim anlayışına eleştiri

Fenerbahçe'de başkanlığa adaylığını koyan Ali Koç, spor dünyasında çağın şartlarına uygun bir yönetim anlayışını hayata geçirmenin gerekliliğine dikkat çekti

19 Ocak 2018 16:08

Fenerbahçe Kulübünün mayıs ayında yapılacak genel kurulunda başkan adayı olan Ali Koç, "Bir spor kulübünde 21. yüzyılın ihtiyaçları 20. yüzyılın yönetim anlayışıyla karşılanamaz." dedi.

Wyndham Hotel'de, Fenerbahçe Kulübü'nün bazı kongre üyelerinin düzenlediği organizasyona davetli olarak katılan Ali Koç, kendisine gösterilen ilgiden dolayı teşekkür ederek, şöyle konuştu:

"Bir yıl öncesinden açıklanan bir adaylık hiç alışık olmadığımız bir şey. Başkan adaylığımı açıkladığım süreci özetleyecek olursam, 2012'de yönetimden ayrılışımdan itibaren birçok ortamda şahsıma büyük bir teveccüh oldu. Gittiğim her yerde bana ulaşan taraftarlarımız beklentilerini dile getirdiler. Bu sevgi ve teveccühe karşılık verememenin ağırlığı beni rahatsız ediyordu. 2015 yılında yapılan seçimler öncesi başkanımızın yönetim kuruluna katılma davetini yerine getirememiştim. Yaptığımız istişareler neticesinde, 2015 yılında yapılan olağan seçimli genel kurulumuzda hepinizin bildiği konuşmayı yaparak, zamanı geldiğinde elimi taşın altına koyacağımı ifade etmiştim. 2015’teki genel kurulumuzdan sonra oluşan şartlar ve kulübümüzün bugün içinde bulunduğu bana göre sürdürülemez durum, benim de tahminlerimden önce adaylık adımımı atmama sebep oldu."

''21. yüzyılın ihtiyaçları 20. yüzyılın yönetim anlayışıyla karşılanamaz" 

Başkan adaylığıyla ilgili yaptığı çalışmalara değinen Koç, "Adaylığımızı açıkladıktan sonra 'seçilseydik ne yapardık' üzerine çalıştık. Çağın gerekliliklerine göre yönetilen bir spor kulübünün kurumsal yapısı nasıl olmalı, diye düşünerek kulüp ziyaretleri yaptık. Bugüne dek yaptığımız çalışmalarda tecrübe ettiklerimden şunu söyleyebilirim: Bir spor kulübünde 21. yüzyılın ihtiyaçları 20. yüzyılın yönetim anlayışıyla karşılanamaz." şeklinde konuştu.

Amatör şubelere destek sözü

Göreve gelmesi durumunda amatör şubelere desteğinin devam edeceğini aktaran Koç, "Mevcut şubelerin sponsorları hazır. Bedensel engelliler ve e-spor olmak üzere iki yeni şube de açacağız. Şubat ayında kendi organizasyonlarımızı yapıyor olacağız. Şubat ayı itibarıyla resmi olarak sahaya inip temaslara başlayacağız. Olabildiğince çok kongre üyesi ve taraftarla bir araya gelmek istiyoruz. Ben sizlere güvenerek bu yola çıktım. Biliyorum ki sizler de bana güvendiniz. Size her şeyi yapacağımın sözünü veremem ama söylediğim her şeyi yapacağıma söz veriyorum." ifadelerini kullandı.

 

 

 

ETİKETLER

Ali KoçFenerbahçeBaşkanlık yarışıadayaçıklamayönetim eleştirisi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

KONDA Genel Müdürü Bekir Ağırdır: Gençlerin çoğunluğu ‘Bu siyasetçiler ve...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

İsrail gazetesinden Hakan Fidan makalesi: "Süleymani yerin üç arşın altında...

Acun Ilıcalı'dan Süleyman Soylu tepkisi: Şaşkınlıkla karşılıyorum...

Ahmet Hakan: "Allah belanı versin zerdeçal" diyorum, başka da bir...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24