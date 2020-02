Fenerbahçe başkan adayı Ali Koç, Bodrum'da konuştu (Geniş Haber)

Ali Koç: \"101 kişi hakkımda BİMER\'e suç duyurusunda bulunmuş\"

Yaşar ANTER / BODRUM,(DHA)

Muğla\'nın Bodrum ilçesindeki 3 bin yıllık Antik Tiyatro\'da yaklaşık 4 bin Fenerbahçeli ile buluşan başkan adaylarından Ali Koç, hem projelerini anlattı, hem de seçime 9 gün kala kendisi hakkında çıkartılan iddia ve iftiralara sert yanıt verdi.

Koç, kendisinin siyasete geçmek istediğini, hatta başkan olmak istediğini iddia edenlerin ayrıca FETÖ\'cü olduğunu söylerken, suç duyurusunda bulunduklarını belirterek, \"Ciddi ciddi FETÖ yapılanması içinde olduğumu ve bu kanalı kullanarak siyasete gireceğimi anlatıyorlar. 101 kişi hakkımda BİMER\'e suç duyurusunda bulunmuş, gülüyorsunuz buna ama gülmeyin bu ciddi bir suçlama, tüm bunlar için elimi taşın altına koyuyorum\" dedi.

Fenerbahçe eski başkanlarından Ali Şen ile Ali Koç\'un yönetiminde bulunan adaylarında ilgi ile izlediği buluşma dün akşam saat 21.00\'de Ege\'nin konseri ile başladı. Ege, çoğunluğu Ege yöresine ait türküler olmak üzere İzmir Marşı\'nı da söyledi. Geceye katılan taraftarlar sık sık, \'Mustafa Kemal\'in askerleriyiz\', \'Ali Koç Başkan Fenerbahçe Şampiyon\' sloganı attı. Yaklaşık bir saat süren konserin ardından konuşmasına Ali Şen\'e kendisini desteklediğinden ötürü teşekkür ederek başlayan Ali Koç, \"Ali Koç başkan Fenerbahçe şampiyon diye bağırıyorsunuz ama önce başkan olalım. Esas hak eden kişi, bu tezahüratın sahibi Ali Şen\'e teşekkür ediyorum. Hak edelim, ondan sonra\" ifadelerini kullandı.

Koç, basketboldaki başarıyı ile ilgili olarak, \"Bizim arzumuz 20 Nisan\'da beraber olmaktı ama olamadık, çünkü 1 gün öncesinde kupa maçı vardı. Bundan sonrada konuşmak içimizden gelmedi. Bugün sözümüzü tutmanın keyfini yaşıyorum. 2-3 gündür size çok şey anlatacağım var, Bodrum\'u seyredin, dinleyin demiştim. Basketbol takımımızı tebrik etmek istiyorum. Bize büyük gurur yaşatıyorlar. Üst üste 3 final. Büyük başarı. 15 sayı geride olsak bile bu maçı kazanabiliriz diyebiliyoruz. İnşallah eşsiz hocamızın liderliğinde daha çok uzun yıllar bu başarıları keyifleri tadarız. Bugün Avrupa\'da 1 numaralı basketbol kulübü Fenerbahçe. Bunun için yönetimimizi, Doğuş Grubu\'nu, Ülker Grubu\'nu ve tüm emeği geçenleri kutlamak istiyorum\" şeklinde konuştu.

\"AVRUPAYI ÖZLEDİK\"

Fenerbahçe Başkan adayı Ali Koç, seçime az bir süre kaldığına vurgu yaparak, \"Avrupa\'yı özledik. Avrupa\'da anılmayı özledik. Dostu düşmanından daha fazla, halkın takımı Fenerbahçe\'yi özledik. Gönül ister ki futboldaki şampiyonluğu da konuşsaydık. Umarım önümüzdeki sezon olur. Bugün geldiğimiz noktada maalesef bir rakibimizin 2 şampiyonluğun gerisine düştük. Kesinlikle bunu kabul edemeyiz, kanıksayamayız. En kısa sürede şampiyonluk sayılarını eşitleyip rakiplerimizi geçmek zorundayız. 1 hafta sonra pazar akşamı inşallah iyi bir örnek seçimle, Fenerbahçe Kulübü bir seçim dönemini daha bitirmiş olacak. Ocak ayından itibaren neler yağmak istediğimizi anlatmaya başladık. Projelerimizi anlatmaya başladık, anlattıklarımız küçümsendi ve sonra kendileri tarafından proje olarak sunulmaya başlandı. Altyapıdan, pilot takımdan bahsediliyor. Bunların iyi şeyler olduğunu gördük. Bugün size içimi dökmeye ihtiyacım var. Bu süreçte neler yaşıyoruz, neler yaşadık, neler yaşayacağız bilin\" ifadelerini kullandı.

\"FENERBAHÇE\'NİN MALİ BAĞIMSIZLIĞI TEHLİKEDE\"

Fenerbahçe\'nin mali tablosu ile ilgilide konuşan Koç, \"Mali bağımsızlığımız tehlikede. İnanılmaz bir borç stoğu taşıyoruz. Sürekli faiz ödüyoruz, gelirlerimiz azalıyor. Buna mukabil başkanımız da, \"Sıkıntı yok, bunu karşılayacak gücümüz var\" diyor. Belki de biz yanlış biliyoruz. O yüzden çıkalım televizyona diyoruz. Bizim birinci önceliğimiz mali sorunları adreslemek. Göreve geldiğimizde Fenerbahçe Kulübü\'nde belki şimdiye kadar hiç yapılmamış bir sermaye koymayı düşünüyoruz. Yeni sponsorluklara dair çalışmamız var. Öyle bir hava yaratılıyor ki sanki ben Fenerbahçe hisselerini satın alacağım. Hayır. Fenerbahçe hisselerinin sahibi Fenerbahçe Derneği\'dir. Fenerbahçe hiçbir sermaye grubu altında olmayacaktır. Malezya hakkında bir açıklama yapmış ama satır aralarında bana da gönderme var. Bizim hayalimiz mevcut futbol anlayışımızı baştan aşağıya değiştirmek. Bizi en çok etkileyen unsur başarılı kulüplerin futbol anlayışı, futbol lisanı var. Altyapıdan A takıma kadar herkes aynı lisanı konuşuyor. Biz de diyoruz ki Fenerbahçe Kulübü, rasyonel davranmalı ve günü kurtarma politikasından kurtulmalı. Akademi sistemi kurulmalı. Havuz kaynağımızdan, öz kaynağımızdan sporcu yetiştirmek zorundayız. 74 milyonluk bir nüfustan çıkan futbolcu sayısına bakın, 3 milyonluk Türk nüfustan Almanya\'nın çıkardığı futbolculara bakın. Bizim neyimiz eksik, Ajax yapıyor, Dortmund yapıyor, yanı başımızda Altınordu yapıyor\" şeklinde konuştu.

\"FENERBAHÇE\'NİN SABRI VE VİZYONU EKSİK\"

Genç taraftarlar içinde projeler geliştirdiklerini belirten Koç, \"Fenerbahçe\'nin neyi eksik? Vizyon eksik, sabır eksik. Biz de bunları yapabiliriz. Ne oldu da bugün 20 bin kişiye karşı oynuyoruz. Bizim en önemli projemiz, olumsuz eleştirilerden ders alan camiasının eleştirilerden kendisini daha iyi yapacak bir Fenerbahçe olmak. Her eleştireni ötekileştirirsek demokrasinin gerçeklerini yaşatamayız. Öğrencilerimizin en büyük sorunu kombine alamamak. Kale arkası tribünlerinden birini kısa vadede, orta vadede de basketbol salonunda öğrencilerimize özel bir tribün yapalım. Burada maliyetin yarısını sponsor karşılayacak\" ifadelerini kullandı.

\"EN BÜYÜK PROJEM: KÜFÜRSÜZ STAT\"

Ali Koç, Fenerbahçe\'nin örnek bir kulüp olmasını gerektiğini belirterek, \"Bugün Türkiye\'mizi ayrıştıran o kadar unsur var ki. Futbol sporun başında gelmemeli. Sporun büyük iyi niyetlerini yansıtmak zorundayız. Bizim en büyük hayalimiz küfürsüz stat. Biz örnek olacağız. Görün, diğer kulüpler bizi takip edecek. Bu fitili biz ateşleyeceğiz. Saygı görmek istiyorsak saygı göstermeliyiz. Sevilmek için önce sevmeliyiz\" açıklamasını yaptı.

\"GALATASARAY\'I TEBRİK EDERİM\"

Ali Koç, seçimde kulüp olanaklarının herkese eşit olması gerektiğini belirterek, \"Şimdi kalbime dokunan konulara geldik. Ocak ayında bu yola çıktığımızda divanda dedim ki, kazanmak için her şeyin mubah olmadığı, demokrasinin ön planda tutulduğu, kazananın da kaybedenin de birbirini kucakladığı bir seçim olsun dedim. Bunu yaparken de tango için iki kişi gerekir dedim. Yaşadıklarımızın bazılarını bilseniz, sen deli misin bu işlerle uğraşıyorsun dersiniz. En moralimizin düşük olduğu sırada, saldırıya uğradığımızda, siz bizim moralimiz oldunuz. Bizi karalamaya çalıştılar, tişörtlerden para kazanıyorlar diyorlar. İnanın insanlar alıyorlar o tişörtü. Kimsenin kafasına sıkılmıyor bunu alın diye. Ben bir daha aday olayım veya olmayayım bu yaşananlar bir daha yaşanmayacak. Bugün bize Faruk Ilgaz Tesisleri kapalı. Başkan burada siyaset istemiyor dediler ama gördük ki siyasetin dik alası orada yapılıyor. Beni hiçbir televizyonda göremezsiniz ama bazı televizyonda Ali Koç\'u karalayanları görürsünüz. Tesisler eşit mesafede olmalı, medyası da... Galatasaray da bugün seçim yapıyor. 4 adaya da kulübün bütün üye bilgileri verildi. Sadece seçim amaçlı olmak üzere üyelere bilgilerinizi iletebilirsiniz, bunun dışında bir işlem yapılırsa hukuki işlem yapılır diye üye bilgileri adaylara verildi. Galatasaray\'ı demokrasi değerlerini üst düzeyde tuttuğu için tebrik ederim\" dedi.

\"3 TEMMUZ FENERBAHÇE TARİHİNİN EN KARA GÜNLERİDİR\"

3 Temmuz sürecine de değinen Ali Koç, \"Fenerbahçe için 3 Temmuz tarihinin en kara günleridir. Allah hiçbir rakibimize böyle bir şey göstermesin. Allah korusun. Tekrar biz böyle bir şeyle karşılaşırsak bu camianın her ferdi o günkü reaksiyonu gösterecektir. Başkanımız yine böyle bir şeyle karşı karşıya kalırsa ilk ben olacağım yanında. Ancak, burada çelişkiler var. 30 Mayıs 2015 yılında mahkeme kararını bekliyorum dedi, mahkeme beraat kararı verdi. 20 Ekim\'de Yargıtay kararı dedi. Fenerbahçe\'nin 2012\'den sonra yaşadığı olumsuzluğu sadece 3 Temmuz\'a bağlayamayız\" ifadelerini kullandı.

\"DEFTERLERİ AÇALIM VE HERKES BİLSİN\"

Konuşma anında ses tonunun yükseldiği gözlenen Ali Koç, \"Gelelim iddialara ve iftiralara. Bizim dinimizdeki en büyük günah iftiradır. Ben isterdim ki bu bir seçim kampanyası olsun, herkes projelerini anlatsın, iki aday da niye ben seçilmeliyim diye birbirlerini ifade etsin. Televizyona çıksın, beraber veya ayrı... Bu bir karalama kampanyasına döndü. Ben de dedim ki bıçak kemiğe dayandı. Diğer taraf 3 Temmuz dışında projelerini işlemiyor, neden Ali Koç aday, kapalı kapılar arkasında onu anlatıyor. Para vermedi dediler. 3 Temmuz\'dan itibaren kim kulübümüze ne koymuş açalım defterleri. Defterleri açalım ve herkes bilsin. 2014\'te başkanımızla aramız açıldı. Yeniden yargılanma sırasında buraya katılanlara teşekkür mektubu yolladık. Ona çok sinirlendi ve hakarete dayalı şeyler söyledi. Bugün elime bir dosya geldi, dağıtıyorlarmış. Benim başkan adayı olacağım konuşuluyor. Ayıptır. Ben bundan çok rahatsızım. Bazı medya kanalları bunu işlemeye başladılar. Bu sefer 2024 dediler. Başkanlık seçilecekse, liderliğinizle yapacağınız projelerle... Böyle komplo teorileri Fenerbahçe\'ye yakışmıyor. Ben Samandıra\'yı, Şükrü Saracoğlu\'nu satacakmışım. İhanet kelimesi çok ağır bir kelimedir. Ben çalışması çok zor bir insanmışım, o yüzden Obradoviç ile çalışmayacağımı kendisine söylemişler\" diye konuştu.

\"FETÖ BENİ BAŞKAN YAPACAKMIŞ\"

Başkan adayı Ali Koç, FETÖ suçlamaları ile ilgili olarak, \"Geçenlerde bana bir kumpas kuruluyor, başıma bir şey gelirse siz mesulsünüz dedim. Bu ciddi bir iş. Bugün ülkemizde en büyük suç FETÖ, FETÖ\'cü olmak. Divanda 3 Temmuz\'da korktu kaçtı diyorlar. Ocak ayı sonunda benim hakkımda suç duyurusunda bulunulmuş. Bana geldiğinde deli saçması dedim. 101 gerçek kişi sizi BİMER\'e şikayet ediyorsa bu çocuk oyuncağı değil. Ülkemizde Genelkurmay Başkanı\'na terörist denildi, hapse konuldu. Önemli değil demiştim, sonra baktım ki başkanımız ve başkanımızın konuştuğu insanlar anlatıyor. Benim ciddi ciddi FETÖ yapılanması içinde olduğumu ve bu kanalı kullanarak siyasete gireceğimi anlatıyorlar. Bana kapalı zarfta bir kurye geldi. Vefa Bey\'e gösterdim, gözlerine inanamadı. Başkanımıza iletti ve söyledi. Hala 101 kişinin ismini verin deniyor. Örgüt beni 13 Aralık 2008-2 Ocak 2009 tarihinde 1936 görüşmemi kayıt altına almış. Uluslararası uyuşturucu ve tarihi eser kaçakçılığı şüphesi ile dinlenmişim. Mağduriyet yaratıyorsun dendi, ben gücümü sizden alıyorum. Vefa başkana da gösterdim. Bunu bilmek sizin hakkınız. Soruyorum başkanıma, \"Sizce ben FETÖ\'cümüyüm, değil miyim\", \"Sizce ben en kötü günlerimde ayakta dimdik durarak elimden gelen her türlü maddi manevi desteği verdim mi vermedim mi? Ben FETÖ\'cümüyüm? FETÖ\'cü isem neden beni yönetime davet ettiniz. Sizi hiç tanımamışım. Siz de beni hiç tanımamışsınız. Ben başkan olsam gençlerin önünü açarım, ağabeylik yaparım. \'Aday olacaklar erkek gibi çıksın\' dedi. Ben de çıktım aday oldum. 3 Temmuz yaklaşıyor. Hep birlikte bu noktaya geldik. Yaptığınız şeyler için ne kadar teşekkür etsek azdır. Bizim kampanyasın en önemli tarafı imza. Başkanımız da imza verdi onu çerçeveleteceğim. İmza kampanyası değişim ve dönüşüm isteyenler için sembolik bir şey. Bu imza kampanyası bugüne kadar 10 bine yakın kişi üye bilgilerini bize verdiler. Müthiş bir iş. Onların kemik oyu varsa bu da bizim kemik oyumuz. İmza toplamak niye önemli? Bu kitlesel bir hareket. Bir başkan gelecek, ertesi gün her şey düzelecek. Böyle bir şey yok. Bunu hep beraber başaracağız. Bunu başlattık imza kampanyasıyla. Kime oy verirseniz verin 3 Haziran\'da oyunuzu verin. 2 Haziran\'da o kadar önemli. Her şeyin mubah olduğu ortamda orada neler olur bilmiyorum. İnşallah istemediğimiz sürprizlerle karşılaşmayız\" dedi.

Yaklaşık iki buçuk saat konuşan Ali Koç ardından Bodrum\'dan ayrılmak üzere Milas-Bodrum Havalimanı\'na gitti.

